USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
Новость дня
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову

Давка на выступлении индийского актера унесла жизни десятков людей

видео
23:12 520

Не менее 23 человек погибли и около 30 получили ранения вследствие давки на предвыборном митинге в южном индийском штате Тамилнад, передает агентство IANS.

В числе погибших — женщины и дети, при этом число жертв может увеличиться, так как последствия трагедии еще полностью не выяснены.

Митинг проводил известный актер и политик Виджай, собравший тысячи своих поклонников. Во время его выступления неожиданное отключение электричества погрузило площадку в темноту, что вызвало панику в толпе. В связи с возникшим хаосом Виджай был вынужден прервать свою речь.

По словам свидетелей, беспорядки начались, когда толпа попыталась прорваться к сцене, чтобы лучше увидеть актера. В результате несколько человек потеряли сознание, а некоторые оказались затоптаны до прибытия полиции и волонтеров. Из-за пробок скорая помощь столкнулась с трудностями при подъезде к пострадавшим, поэтому добровольцы организовали живые цепи для пропуска медиков.

Полиция изучает записи с камер наблюдения, чтобы установить причины происшествия. По факту случившегося уже начато расследование.

Россия призналась, что запускает дроны по Европе
Россия призналась, что запускает дроны по Европе
22:01 2325
Министр убирает генералов
Министр убирает генералов наша корреспонденция; все еще актуально
14:11 5296
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
23:18 454
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос что дальше?
20:13 1452
Пашинян за чем-то полетел к Путину
Пашинян за чем-то полетел к Путину наша корреспонденция; все еще актуально
13:44 4941
Украинские дроны добрались и до Чувашии
Украинские дроны добрались и до Чувашии обновлено 21:46
21:46 3958
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде? главный вопрос
17:18 6622
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России?
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России? наша корреспонденция
13:05 2793
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
20:09 4968
Зеленский пригрозил Москве
Зеленский пригрозил Москве
17:59 5309
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным ВИДЕО
17:47 3966

ЭТО ВАЖНО

Россия призналась, что запускает дроны по Европе
Россия призналась, что запускает дроны по Европе
22:01 2325
Министр убирает генералов
Министр убирает генералов наша корреспонденция; все еще актуально
14:11 5296
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
23:18 454
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос что дальше?
20:13 1452
Пашинян за чем-то полетел к Путину
Пашинян за чем-то полетел к Путину наша корреспонденция; все еще актуально
13:44 4941
Украинские дроны добрались и до Чувашии
Украинские дроны добрались и до Чувашии обновлено 21:46
21:46 3958
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде? главный вопрос
17:18 6622
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России?
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России? наша корреспонденция
13:05 2793
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
20:09 4968
Зеленский пригрозил Москве
Зеленский пригрозил Москве
17:59 5309
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным ВИДЕО
17:47 3966
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться