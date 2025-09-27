Давка на выступлении индийского актера унесла жизни десятков людей

Не менее 23 человек погибли и около 30 получили ранения вследствие давки на предвыборном митинге в южном индийском штате Тамилнад, передает агентство IANS.

В числе погибших — женщины и дети, при этом число жертв может увеличиться, так как последствия трагедии еще полностью не выяснены.

Митинг проводил известный актер и политик Виджай, собравший тысячи своих поклонников. Во время его выступления неожиданное отключение электричества погрузило площадку в темноту, что вызвало панику в толпе. В связи с возникшим хаосом Виджай был вынужден прервать свою речь.

По словам свидетелей, беспорядки начались, когда толпа попыталась прорваться к сцене, чтобы лучше увидеть актера. В результате несколько человек потеряли сознание, а некоторые оказались затоптаны до прибытия полиции и волонтеров. Из-за пробок скорая помощь столкнулась с трудностями при подъезде к пострадавшим, поэтому добровольцы организовали живые цепи для пропуска медиков.

Полиция изучает записи с камер наблюдения, чтобы установить причины происшествия. По факту случившегося уже начато расследование.