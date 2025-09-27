Бывший депутат британского парламента Джордж Галлоуэй и его жена Путри Гаятри Пертиви были задержаны в субботу полицией в аэропорту Гатвик по закону о противодействии терроризму и обеспечении безопасности границ. Как сообщается, их остановили офицеры антитеррористического подразделения после прилёта в Лондон из Москвы через Абу-Даби.

Рабочая партия Британии, которую возглавляет Галлоуэй, назвала задержание «политически мотивированным запугиванием» и потребовала его освобождения. В итоге супругов отпустили без предъявления обвинений.

Представитель лондонской полиции сообщил, что они были остановлены по расписанию 3 закона о противодействии терроризму и обеспечении безопасности границ 2019 года. Этот закон позволяет офицерам останавливать, допрашивать, обыскивать и задерживать человека в пограничной зоне, чтобы выяснить, не причастен ли он к враждебной деятельности.

«Мы можем подтвердить, что в субботу в аэропорту Гатвик офицеры антитеррористического подразделения остановили мужчину 70 лет и женщину 40 лет по расписанию 3 закона 2019 года. Никто из них не был арестован, и им разрешили продолжить путь», — заявили в полиции.

В Рабочей партии Британии уточнили, что в 11 утра получили сообщение от полиции о задержании своего лидера и его жены. По словам партии, сотрудники согласились передавать сообщения от задержанных их соратникам, однако дальнейшей информации о состоянии Галлоуэя и его супруги, а также о соблюдении их прав, получено не было. В партии подчеркнули, что отсутствуют сведения об обвинениях или предполагаемых правонарушениях, и сделали вывод о «политически мотивированном запугивании».

Известно, что в мае Галлоуэй посещал Москву для участия в Параде Победы. За несколько дней до появления в Кремле он находился в Иране, где получил награду, названную в честь Исмаила Хании — бывшего политического лидера организации ХАМАС, убитого Израилем в июле 2024 года. Источник, близкий к Галлоуэю, подтвердил, что он недавно побывал в России.