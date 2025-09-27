USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
Новость дня
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову

Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы

23:18 457

Бывший депутат британского парламента Джордж Галлоуэй и его жена Путри Гаятри Пертиви были задержаны в субботу полицией в аэропорту Гатвик по закону о противодействии терроризму и обеспечении безопасности границ. Как сообщается, их остановили офицеры антитеррористического подразделения после прилёта в Лондон из Москвы через Абу-Даби.

Рабочая партия Британии, которую возглавляет Галлоуэй, назвала задержание «политически мотивированным запугиванием» и потребовала его освобождения. В итоге супругов отпустили без предъявления обвинений.

Представитель лондонской полиции сообщил, что они были остановлены по расписанию 3 закона о противодействии терроризму и обеспечении безопасности границ 2019 года. Этот закон позволяет офицерам останавливать, допрашивать, обыскивать и задерживать человека в пограничной зоне, чтобы выяснить, не причастен ли он к враждебной деятельности.

«Мы можем подтвердить, что в субботу в аэропорту Гатвик офицеры антитеррористического подразделения остановили мужчину 70 лет и женщину 40 лет по расписанию 3 закона 2019 года. Никто из них не был арестован, и им разрешили продолжить путь», — заявили в полиции.

В Рабочей партии Британии уточнили, что в 11 утра получили сообщение от полиции о задержании своего лидера и его жены. По словам партии, сотрудники согласились передавать сообщения от задержанных их соратникам, однако дальнейшей информации о состоянии Галлоуэя и его супруги, а также о соблюдении их прав, получено не было. В партии подчеркнули, что отсутствуют сведения об обвинениях или предполагаемых правонарушениях, и сделали вывод о «политически мотивированном запугивании».

Известно, что в мае Галлоуэй посещал Москву для участия в Параде Победы. За несколько дней до появления в Кремле он находился в Иране, где получил награду, названную в честь Исмаила Хании — бывшего политического лидера организации ХАМАС, убитого Израилем в июле 2024 года. Источник, близкий к Галлоуэю, подтвердил, что он недавно побывал в России.

Россия призналась, что запускает дроны по Европе
Россия призналась, что запускает дроны по Европе
22:01 2328
Министр убирает генералов
Министр убирает генералов наша корреспонденция; все еще актуально
14:11 5297
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
23:18 458
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос что дальше?
20:13 1453
Пашинян за чем-то полетел к Путину
Пашинян за чем-то полетел к Путину наша корреспонденция; все еще актуально
13:44 4942
Украинские дроны добрались и до Чувашии
Украинские дроны добрались и до Чувашии обновлено 21:46
21:46 3960
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде? главный вопрос
17:18 6622
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России?
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России? наша корреспонденция
13:05 2793
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
20:09 4972
Зеленский пригрозил Москве
Зеленский пригрозил Москве
17:59 5309
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным ВИДЕО
17:47 3967

ЭТО ВАЖНО

Россия призналась, что запускает дроны по Европе
Россия призналась, что запускает дроны по Европе
22:01 2328
Министр убирает генералов
Министр убирает генералов наша корреспонденция; все еще актуально
14:11 5297
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
23:18 458
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос что дальше?
20:13 1453
Пашинян за чем-то полетел к Путину
Пашинян за чем-то полетел к Путину наша корреспонденция; все еще актуально
13:44 4942
Украинские дроны добрались и до Чувашии
Украинские дроны добрались и до Чувашии обновлено 21:46
21:46 3960
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде? главный вопрос
17:18 6622
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России?
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России? наша корреспонденция
13:05 2793
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
20:09 4972
Зеленский пригрозил Москве
Зеленский пригрозил Москве
17:59 5309
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным ВИДЕО
17:47 3967
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться