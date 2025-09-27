USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову
Новость дня
Активы Аднана Ахмедзаде переходят к Юсифу Мамедову

Госагентство водных ресурсов Азербайджана почтило память героев Отечественной войны

фото
23:24 117

Председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов вместе с коллективом посетил Парк Победы в связи с годовщиной начала Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении Госагентства.

«Прошло пять лет со дня начала 44-дневной Отечественной войны. В связи с Днем памяти, 27 сентября, председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов вместе с коллективом посетили Парк Победы», – отмечается в сообщении.

Сотрудники возложили к памятному камню цветы и почтили память людей, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

Россия призналась, что запускает дроны по Европе
Россия призналась, что запускает дроны по Европе
22:01 2329
Министр убирает генералов
Министр убирает генералов наша корреспонденция; все еще актуально
14:11 5297
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
23:18 462
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос что дальше?
20:13 1453
Пашинян за чем-то полетел к Путину
Пашинян за чем-то полетел к Путину наша корреспонденция; все еще актуально
13:44 4943
Украинские дроны добрались и до Чувашии
Украинские дроны добрались и до Чувашии обновлено 21:46
21:46 3960
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде? главный вопрос
17:18 6623
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России?
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России? наша корреспонденция
13:05 2793
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
20:09 4975
Зеленский пригрозил Москве
Зеленский пригрозил Москве
17:59 5309
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным ВИДЕО
17:47 3967

ЭТО ВАЖНО

Россия призналась, что запускает дроны по Европе
Россия призналась, что запускает дроны по Европе
22:01 2329
Министр убирает генералов
Министр убирает генералов наша корреспонденция; все еще актуально
14:11 5297
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
23:18 462
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос что дальше?
20:13 1453
Пашинян за чем-то полетел к Путину
Пашинян за чем-то полетел к Путину наша корреспонденция; все еще актуально
13:44 4943
Украинские дроны добрались и до Чувашии
Украинские дроны добрались и до Чувашии обновлено 21:46
21:46 3960
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде? главный вопрос
17:18 6623
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России?
Завтра решится судьба Молдовы: в Европу или к России? наша корреспонденция
13:05 2793
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
Пашинян с трибуны ООН: «Мы с Алиевым…»
20:09 4975
Зеленский пригрозил Москве
Зеленский пригрозил Москве
17:59 5309
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным
Лукашенко рассказал, как целый день думал с Путиным ВИДЕО
17:47 3967
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться