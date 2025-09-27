Госагентство водных ресурсов Азербайджана почтило память героев Отечественной войны

Председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов вместе с коллективом посетил Парк Победы в связи с годовщиной начала Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении Госагентства.

«Прошло пять лет со дня начала 44-дневной Отечественной войны. В связи с Днем памяти, 27 сентября, председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов вместе с коллективом посетили Парк Победы», – отмечается в сообщении.

Сотрудники возложили к памятному камню цветы и почтили память людей, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана.