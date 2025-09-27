Даже Гиркин запаниковал: России пора выходить из войны

Если Россия не может победить Украину, ей стоит задуматься о выходе из войны, написал в своем телеграм-канале бывший командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин), отбывающий наказание в исправительном учреждении.

«Прочитал последнее заявление Трампа (чрезвычайно жесткое по отношению к России), в котором он заявил о том, что Украина может победить Россию, потому что Россия оказалась «бумажным тигром», ну и все остальные его эпитеты в наш адрес. И я, к сожалению, не могу с ним не согласиться в ряде вопросов.

Действительно, три с половиной года воевать против страны, которая, как все ожидали, рухнет за три дня или, по крайней мере, за три недели, — это надо суметь. Тем более этого не ждали от страны с такими огромными потенциальными возможностями, с такой большой военной историей, с такими значительными военными традициями и достаточно крупной армией.

У нас удары уже наносятся по нашим восточным базам на Черном море. Где Черноморский флот, который три с половиной года назад полностью владел морем и воздухом над этим морем? Куда он девался, что противник атакует безэкипажными катерами Новороссийск, а флот этому никак не способен воспрепятствовать?

Что вообще происходит над Крымом? Что вообще происходит у нас, если удары наносятся по соседнему региону — по Пермской области, а мы никак не можем на это отреагировать и не можем этого предотвратить?

Если не можем победить в войне, то действительно, может, надо из нее выходить? Вопрос в том, что «партнеры» не дадут. Надо думать, как заставить «партнеров» выйти из войны, заставить согласиться на это. Если не способны заставить, тогда вопросы возникают уже не к военному руководству.

В общем, ситуацию оцениваю как чрезвычайно тяжелую и имеющую стойкую тенденцию к ухудшению. К сожалению, никакой перспективы скорой победы над Украиной я не просматриваю «от слова совсем». Потому что ничего не делается для того, чтобы подготовить эту победу», - написал он.

В другом посте Гиркин отмечает, что Россия не готова к войне с НАТО: «К этой войне мы, если откровенно говорить, совершенно не готовы: мы не отмобилизованы, мы не подготовлены ни к чему. Продолжаются непрерывно праздники и различные спортивные мероприятия вместо подготовки к войне.

У нас в Москве четвертый раз за год, как обычно, плитку перекладывают. В то время как беженцы из Курской и Белгородской областей тянутся из городов вдоль границы вглубь нашей территории, и есть разрушения от постоянных налетов. То есть мы к войне не готовились и не готовы».