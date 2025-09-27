Реквием по Ассате – символе борьбы с империализмом

USD 1.7000
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
27 сентября 2025, 23:57 682

На Кубе скончалась Ассата Шакур. Ей было 78 лет, она находилась в списке самых разыскиваемых женщин Федерального бюро расследований США и долгие годы была символом сопротивления, борьбы и раскола в американском обществе.

За пределами Соединенных Штатов ее чаще знали как тетю известного рэпера Тупака Шакура. Но в самой Америке Ассата занимала место рядом с такими фигурами, как Малкольм Икс и Анджела Дэвис.

В мае 1973 года Ассата Шакур была арестована в Нью-Джерси после перестрелки, в ходе которой один полицейский погиб, а другой получил тяжелое ранение

Ассата провела на Кубе более сорока лет. Политическое убежище ей предоставил Фидель Кастро, и все это время она оставалась значимой фигурой как в политическом дискурсе, так и в протестной культуре. О ней снимали документальные фильмы, сочиняли песни, ее имя стало символом для многих поколений активистов. Правительство США долгое время предлагало миллион долларов за информацию, способную привести к ее аресту, а в последние годы удвоило эту сумму. Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп безуспешно добивался ее экстрадиции, но кубинские власти отказали в этом.

В 1960-е годы, когда политическая борьба в Соединенных Штатах приобрела форму фактической внутренней войны, Ассата Шакур была одной из руководителей радикальной организации «Черные пантеры» и участницей «Армии освобождения чернокожих». Происходившая из бедной афроамериканской семьи, она с юности столкнулась с дискриминацией и социальной несправедливостью. Присоединившись к движению, она стала частью левого революционного крыла, вдохновленного идеями Мао Цзэдуна, Че Гевары и Франца Фанона. Государственные службы безопасности вели против «Черных пантер» настоящую войну — с использованием нелегальных методов, включая слежку, провокации, внесудебные расправы и политические преследования.

В мае 1973 года Ассата Шакур была арестована в Нью-Джерси после перестрелки, в ходе которой один полицейский погиб, а другой получил тяжелое ранение. Ей предъявили обвинения в ряде преступлений, включая убийства, покушения на убийство и участие в ограблениях банков. По трем делам присяжные вынесли оправдательный вердикт, еще по трем суд не нашел достаточных доказательств. Тем не менее в 1977 году она была приговорена к пожизненному заключению.

В 1960-е годы, когда политическая борьба в Соединенных Штатах приобрела форму фактической внутренней войны, Ассата Шакур была одной из руководителей радикальной организации «Черные пантеры» и участницей «Армии освобождения чернокожих»

В ноябре 1979 года группа ее соратников организовала дерзкий побег. Несколько членов движения проникли в женскую тюрьму, где находилась Шакур, взяли в заложники охранников и освободили ее. В течение последующих пяти лет ее местонахождение оставалось неизвестным. Только в 1984 году стало ясно, что она получила политическое убежище на Кубе.

В мае 2013 года Ассата опубликовала «Открытое письмо», в котором объяснила причины побега и изгнания. В нем она писала:

«Я — беглая рабыня XX века. Из-за политических репрессий, расизма и насилия, глубоко укоренившихся в американской политике, у меня не оставалось иного выхода, кроме как бежать. У бедных чернокожих в США нет подлинной свободы слова и свободы прессы».

Она также отрицала свою причастность к убийству полицейского и утверждала, что сдалась добровольно, но при этом получила огнестрельное ранение.

О ее смерти стало известно 25 сентября. Сообщение распространил МИД Кубы

В 2020 году, на волне протестов после убийства Джорджа Флойда, имя Ассаты Шакур вновь стало символом борьбы. Многие называли ее матерью движения за права человека, и это подчеркивало, что в США ее имя по-прежнему не забыто, оставаясь живым элементом исторической памяти и политической полемики.

О ее смерти стало известно 25 сентября. Сообщение распространил МИД Кубы. Уточнялось, что Ассата Шакур умерла от болезни. Позднее информацию подтвердила ее дочь.

Реакция на эту новость в американских медиа и социальных сетях была противоречивой. Под одной из публикаций появился комментарий: «Лучше бы осталась в тюрьме в США. Там хотя бы есть электричество» — намек на частые перебои с энергоснабжением на Кубе. А другой пользователь добавил: «Верно, электричество есть. Особенно на стуле».

