Берлинский аэропорт еще не оправился после кибератаки

Берлинский аэропорт пока не смог полностью возобновить работу после кибератаки, передает агентство DPA со ссылкой на представителя воздушной гавани.

«Система обслуживания пассажиров и багажа еще не заработала спустя примерно неделю после кибератаки. Гости аэропорта должны рассчитывать на увеличение времени ожидания», – говорится в материале.

По словам представителя аэропорта, устранением неполадок круглосуточно занимаются 20 специалистов компании – поставщика систем регистрации.

20 сентября кибератаке подверглись сразу несколько европейских аэропортов, включая берлинский, брюссельский и лондонский. Инцидент вызвал сбои в работе, в том числе задержки и увеличение времени ожидания при регистрации и посадке.

Параллельно в небе над рядом европейских стран фиксируется активность беспилотников, что также нарушает работу аэропортов. Так, 26 сентября несколько дронов были замечены над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн к северу от Гамбурга.