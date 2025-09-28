USD 1.7000
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Орбан просит Зеленского не преследовать

00:14 874

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обвинения в адрес Будапешта после заявлений о проникновении венгерских беспилотников на украинскую территорию.

«Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина давно бы развалилась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, при всем моем уважении, прекратите преследовать нас!» – написал Орбан в X.

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства страны. В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинский лидер «сошел с ума от антивенгерских настроений».

Будапешт последовательно выступает против ускоренного вступления Украины в Евросоюз, считая, что это может подорвать экономику объединенной Европы и втянуть ее в прямое вооруженное противостояние с Россией.

На саммите ЕС в Брюсселе 26 июня премьер-министр Виктор Орбан заблокировал принятие совместного заявления в поддержку Украины, открывавшего путь к началу переговоров о вступлении в союз.

Идет война ненародная, гибридная война
Идет война ненародная, гибридная война наша аналитика
00:09 1033
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос что дальше?
27 сентября 2025, 20:13 1714
Реквием по Ассате – символе борьбы с империализмом
Реквием по Ассате – символе борьбы с империализмом былое и думы
27 сентября 2025, 23:57 683
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде? главный вопрос
27 сентября 2025, 17:18 7396
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
27 сентября 2025, 23:18 1709
Загадочное оружие Украины против России. Что это?
Загадочное оружие Украины против России. Что это? Павел Лакийчук комментирует для haqqin.az
27 сентября 2025, 14:24 8812
Даже Гиркин запаниковал: России пора выходить из войны
Даже Гиркин запаниковал: России пора выходить из войны
27 сентября 2025, 23:47 2002
Еще одно громкое имя в списке Эпштейна
Еще одно громкое имя в списке Эпштейна обновлено 23:37
27 сентября 2025, 23:37 3693
Россия призналась, что запускает дроны по Европе
Россия призналась, что запускает дроны по Европе
27 сентября 2025, 22:01 4017
Министр убирает генералов
Министр убирает генералов наша корреспонденция; все еще актуально
27 сентября 2025, 14:11 5779
Пашинян за чем-то полетел к Путину
Пашинян за чем-то полетел к Путину наша корреспонденция; все еще актуально
27 сентября 2025, 13:44 5304

