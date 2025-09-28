Орбан просит Зеленского не преследовать

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обвинения в адрес Будапешта после заявлений о проникновении венгерских беспилотников на украинскую территорию.

«Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина давно бы развалилась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, при всем моем уважении, прекратите преследовать нас!» – написал Орбан в X.

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства страны. В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинский лидер «сошел с ума от антивенгерских настроений».

Будапешт последовательно выступает против ускоренного вступления Украины в Евросоюз, считая, что это может подорвать экономику объединенной Европы и втянуть ее в прямое вооруженное противостояние с Россией.

На саммите ЕС в Брюсселе 26 июня премьер-министр Виктор Орбан заблокировал принятие совместного заявления в поддержку Украины, открывавшего путь к началу переговоров о вступлении в союз.