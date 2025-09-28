Идет война ненародная, гибридная война

Европу охватила если не «дроновая паника», то серьезная тревога на фоне участившихся в последнее время залетов БПЛА, а также боевых российских самолетов в воздушное пространство стран НАТО. По поводу дронов полной ясности об их национальной принадлежности порой и вовсе нет, но в Европе теперь все, что к ним неожиданно прилетает, считают российским, как и по поводу всевозможных аварий, пожаров, техногенных катастрофы или хакерских атак первой версией выдвигают, что это дело рук русских. Собственно, примерно так и выглядит гибридная война, в которую Россия и Евросоюз постепенно вползают. И пока власти Польши, Финляндии и Эстонии строят вдоль границы с Россией стены из стали, бетона и колючей проволоки, им дают понять, что угрозы могут прилететь совсем в ином формате, а не виде русских диверсантов, пересекающих сухопутную границу, имитируя следы диких животных на нейтральной полосе. Ровно так же могут оказаться бесполезными противотанковые рвы в духе Второй мировой и бетонные бункеры, которые активно начинает строить та же Эстония.

19 дронов, залетевших в Польшу (идентифицированы как дальнобойные «ложные дроны» «Гербера») заставило европейских политиков «алармировать» по поводу того, что, дескать ПВО Европы вся дырявая. Пришлось поднимать в воздух современные истребители стоимостью в миллиарды против дронов (без боезаряда к тому же) ценой несколько тысяч. Россия при этом отрицала свою причастность к инциденту с дронами. Поскольку европейская бюрократия любит все усложнять, то уже начались вязкие дискуссии про «сложный комплекс технологических, финансовых и бюрократических проблем». О надобности ускорения циклов производства и закупок. В любом случае пришло понимание, что современные средства ПВО, включая истребители, ударные вертолеты и наземные комплексы ПВО не заточены под борьбу с дронами. Собственно, война в Украине уже четвертый год демонстрирует именно это - странно, что европейцы это заметили только когда к ним уже прилетело. Притом впервые вопрос о «стене дронов» возник еще в начале года, но ЕС в марте отклонил финансирование совместного предложения Эстонии и Литвы о ее создании. Но это все еще «бюрократические цветочки». А вот «ягодки» состоят в том, что Европе пока явно не хватает политической решимости - и понимания – по поводу действий в случае новых нарушений воздушного пространства НАТО. Потенциально ведь это casus belli.

К примеру, президент Франции Макрон пока осторожничает: мол, страны НАТО не должны открывать огонь по российским самолетам в случае провокаций. Они лишь «должны усилить» свою реакцию в случае «новых провокаций» со стороны России и реагировать «чуть более решительно». Что это могло бы означать на практике, наверное, никто не понял. Датчане вообще «путаются в показаниях» - кто же это к ним залетел? Недавно в Датском королевстве зафиксировали «длительное присутствие неизвестных беспилотников», но идентифицировать как «русские» пока не стали. Посольство РФ в Дании, в свою очередь, выступило с грозным предупреждением, заявив, что инцидент с неизвестными дронами «будет использован как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. Российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам». Польша, ранее выступавшая довольно решительно, пока не хочет быть крайней. Но там изучают вопрос о том, чтобы сбивать угрожающие стране дроны над территорией Украины. Это вариант «бесполетной зоны» уже. Новый этап эскалации. Правительство страны пока считает, что не имеет права самостоятельно сбивать воздушные цели за пределами своей территории, но хочет ради этого изменить закон. Сейчас это прерогатива скорее «коллективного руководства» ЕС и НАТО. Ранее и власти Эстонии также сообщали, что не могут сами принимать решение о сбитии целей даже в своем воздушном пространстве. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается взять и тут инициативу на себя. Она заявила, что вариант огня на поражение военного самолета, вторгшегося в воздушное пространство НАТО, «рассматривается». Пока, впрочем, отпор – лишь словесный. Урсуле фон дер Ляйен вторил генсек НАТО Рютте, который тоже высказался за то, чтобы сбивать российские самолеты над странами НАТО, сославшись на слова Трампа, сказанные в ходе встречи в Нью-Йорке с Зеленским. Правда, Трамп сопроводил этот призыв оговоркой – мол, все «зависит от обстоятельств».