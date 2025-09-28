USD 1.7000
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Не нужна русскому «Лада»

нет пророка в своем Отечестве
Фарид Исаев, автор haqqin.az
00:22

Попытки России создать приличное автомобилестроение самым наглядным образом иллюстрируют ее возможности конкурировать с ведущими экономиками мира. После ухода из страны известных импортных брендов перед «АвтоВАЗом» открылись, казалось, безмерные возможности: никто не мешает завалить своей продукцией отечественного покупателя. Только вот не нужны ему «Лады».

С российских просторов пришло сообщение о прекращении выпуска седана Lada Aura. Это автомобиль так называемого экономного бизнес-класса, самая дорогая машина в линейке Lada: от 28 до 32 тысяч долларов в зависимости от комплектации.

Никакие президентские уговоры не могут пересадить российских чиновников на отечественные автомобили, при том, что эти разговоры ведутся постоянно

Торжественный запуск в производство Lada Aura состоялся год назад, 9 октября 2024 года, при участии по видеосвязи самого Владимира Путина. «На машинке я прокатился не так давно, летом, и она без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный достаточно. Все по-современному, все-все-все, реально. Заднюю передачу включил, там экран с задним обзором, все очень удобно». С такой-то рекламой от самого президента, думалось, спрос взлетит!

К тому же позже, в январе, Путин в очередной раз, во время общения с сотрудниками «АвтоВАЗа», заявил о необходимости пересаживать российских чиновников на отечественные автомобили. Ну вот же, как раз, Lada Aura. Не тут-то было.

С января по август, сообщают российские СМИ, удалось продать всего 792 машины, причем почти половину покупателей составили юридические лица, наверное, действительно для своих нужд купили какие-то государственные учреждения и организации. При этом владельцы жаловались на шум, проблемы с электроникой, дефекты тормозной системы, неисправный вариатор и отсутствие климат-контроля. Тут хочется спросить этих людей: а зачем покупать авто за такие деньги без климат-контроля? Да еще под брендом Lada со всем известной репутацией.

Самая дорогая Lada Aura представляет собой всего лишь удлиненную на 25 сантиметров версию седана Lada Vesta, так называемый «лада-лимузин». Такие выпустили еще в 2015 году – десять лет назад! – четыре штуки, и отказались от этой идеи. А тут на нездоровой волне патриотизма решили, что в этот раз пойдет. Не пошло. Планировалось выпустить 3 тысячи автомобилей в прошлом году и 8 тысяч в этом. Произвели раза в два меньше, а продали вообще слезы. Свернуть производство – неизбежное решение.

Самая дорогая Lada Aura представляет собой всего лишь удлиненную на 25 сантиметров версию седана Lada Vesta, так называемый «лада-лимузин»

Никакие президентские уговоры не могут пересадить российских чиновников на отечественные автомобили, при том что эти разговоры ведутся постоянно. Еще в 2008 году Путин строго выговаривал, что «ни один рубль из казны» не должен расходоваться на покупку импортных автомобилей для чиновников и глав государственных корпораций. Они бы, может, и пересели, но не на это же. Рекламных призывов главы государства мало.

Да и в рекламе продукции «АвтоВАЗа» Владимиру Путину участвовать не впервой. В 2010 году, будучи в ранге главы правительства, он проехался в желтой «Ладе Калине» 350 километров по трассе Хабаровск - Чита. Об этом трубили все СМИ: знай наших! Правда, вскоре выяснилось, что в забеге участвовало три желтых «Калины». В первой, в окружении автомобилей охраны, ехал сам премьер, вторая шла сразу за кортежем, а еще одну транспортировали на грузовике. На всякий случай, на подмену. «Лада» же, вдруг сломается. Что интересно, среди машин охраны и кортежа не было ни одной отечественной марки.

Ничего с тех пор в России не изменилось. Ни Путин, ни качество своей автомобильной продукции. Зато китайской стало неимоверно много. Побывавшие в Китае россияне говорят, что там китайских машин меньше, чем в России. Вот и итог.

