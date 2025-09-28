Не нужна русскому «Лада»

Попытки России создать приличное автомобилестроение самым наглядным образом иллюстрируют ее возможности конкурировать с ведущими экономиками мира. После ухода из страны известных импортных брендов перед «АвтоВАЗом» открылись, казалось, безмерные возможности: никто не мешает завалить своей продукцией отечественного покупателя. Только вот не нужны ему «Лады». С российских просторов пришло сообщение о прекращении выпуска седана Lada Aura. Это автомобиль так называемого экономного бизнес-класса, самая дорогая машина в линейке Lada: от 28 до 32 тысяч долларов в зависимости от комплектации.

Торжественный запуск в производство Lada Aura состоялся год назад, 9 октября 2024 года, при участии по видеосвязи самого Владимира Путина. «На машинке я прокатился не так давно, летом, и она без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный достаточно. Все по-современному, все-все-все, реально. Заднюю передачу включил, там экран с задним обзором, все очень удобно». С такой-то рекламой от самого президента, думалось, спрос взлетит! К тому же позже, в январе, Путин в очередной раз, во время общения с сотрудниками «АвтоВАЗа», заявил о необходимости пересаживать российских чиновников на отечественные автомобили. Ну вот же, как раз, Lada Aura. Не тут-то было. С января по август, сообщают российские СМИ, удалось продать всего 792 машины, причем почти половину покупателей составили юридические лица, наверное, действительно для своих нужд купили какие-то государственные учреждения и организации. При этом владельцы жаловались на шум, проблемы с электроникой, дефекты тормозной системы, неисправный вариатор и отсутствие климат-контроля. Тут хочется спросить этих людей: а зачем покупать авто за такие деньги без климат-контроля? Да еще под брендом Lada со всем известной репутацией. Самая дорогая Lada Aura представляет собой всего лишь удлиненную на 25 сантиметров версию седана Lada Vesta, так называемый «лада-лимузин». Такие выпустили еще в 2015 году – десять лет назад! – четыре штуки, и отказались от этой идеи. А тут на нездоровой волне патриотизма решили, что в этот раз пойдет. Не пошло. Планировалось выпустить 3 тысячи автомобилей в прошлом году и 8 тысяч в этом. Произвели раза в два меньше, а продали вообще слезы. Свернуть производство – неизбежное решение.