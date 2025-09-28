USD 1.7000
Трампа пригласили в Анкару

01:17 849

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа с официальным визитом в Анкару для участия в саммите НАТО, который пройдет в турецкой столице в 2026 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По словам Фидана, президенты также обсудили антитурецкие санкции и ситуацию в Сирии.

Трамп 25 сентября принял Эрдогана в Белом доме. После встречи американский лидер заявил, что США могут снять с оборонной промышленности Турции санкции и разрешить ей покупать американские истребители пятого поколения F-35.

Санкции против турецкой оборонной промышленности были введены во время первого президентского срока Трампа за покупку Анкарой у Москвы российских систем ПВО С-400.

Идет война ненародная, гибридная война
Идет война ненародная, гибридная война наша аналитика
00:09 1037
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос что дальше?
27 сентября 2025, 20:13 1714
Реквием по Ассате – символе борьбы с империализмом
Реквием по Ассате – символе борьбы с империализмом былое и думы
27 сентября 2025, 23:57 685
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде? главный вопрос
27 сентября 2025, 17:18 7399
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
27 сентября 2025, 23:18 1713
Загадочное оружие Украины против России. Что это?
Загадочное оружие Украины против России. Что это? Павел Лакийчук комментирует для haqqin.az
27 сентября 2025, 14:24 8812
Даже Гиркин запаниковал: России пора выходить из войны
Даже Гиркин запаниковал: России пора выходить из войны
27 сентября 2025, 23:47 2009
Еще одно громкое имя в списке Эпштейна
Еще одно громкое имя в списке Эпштейна обновлено 23:37
27 сентября 2025, 23:37 3696
Россия призналась, что запускает дроны по Европе
Россия призналась, что запускает дроны по Европе
27 сентября 2025, 22:01 4019
Министр убирает генералов
Министр убирает генералов наша корреспонденция; все еще актуально
27 сентября 2025, 14:11 5779
Пашинян за чем-то полетел к Путину
Пашинян за чем-то полетел к Путину наша корреспонденция; все еще актуально
27 сентября 2025, 13:44 5306

