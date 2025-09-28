Трампа пригласили в Анкару

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа с официальным визитом в Анкару для участия в саммите НАТО, который пройдет в турецкой столице в 2026 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По словам Фидана, президенты также обсудили антитурецкие санкции и ситуацию в Сирии.

Трамп 25 сентября принял Эрдогана в Белом доме. После встречи американский лидер заявил, что США могут снять с оборонной промышленности Турции санкции и разрешить ей покупать американские истребители пятого поколения F-35.

Санкции против турецкой оборонной промышленности были введены во время первого президентского срока Трампа за покупку Анкарой у Москвы российских систем ПВО С-400.