Россия не получила места ни в первой, ни во второй группе Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), говорится в пресс-релизе по итогам голосования на 42-й сессии Ассамблеи ИКАО в Монреале.

В первую группу Совета, включающую государства с «важнейшим значением в сфере воздушного транспорта», были избраны Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

Во вторую группу, состоящую из стран с «наибольшим вкладом в обеспечение международной гражданской аэронавигации», вошли Аргентина, Колумбия, Дания, Египет, Индия, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Испания и Швейцария.

Выборы в третью группу – стран, «обеспечивающих географическое представительство», – запланированы на 30 сентября, отмечается в пресс-релизе.

Совет ИКАО состоит из 36 государств и переизбирается каждые три года на сессии Ассамблеи, в которой участвуют представители всех 193 стран-членов организации.

Ранее сообщалось, что США выступили против членства России в Совете ИКАО. Министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи в интервью агентству Reuters обвинил РФ в нарушении международных норм в авиационной сфере, подразумевая глушение GPS над Балтийским морем.

На этой неделе самолет, на котором министр обороны Испании Маргарита Роблес летела в Литву, испытал неисправность GPS во время полета над российским Калининградом. Ранее 13 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах сообщества.

Напомним также, что самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время полета в Болгарию вынужден был приземляться по бумажным картам из-за сбоев в работе GPS, которые считают следствием российского вмешательства.