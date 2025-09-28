НАТО провела в Европе крупнейшие учения со времен СССР

Бундесвер завершил в субботу крупнейшие с периода холодной войны учения НАТО Red Storm Bravo, проходившие в Гамбурге, сообщает телерадиокомпания NDR.

Как ранее сообщал бундесвер, учения, проходившие с 25 по 27 сентября, были направлены на отработку переброски сил НАТО на восточный фланг альянса, в том числе в страны Балтии.

«Три дня бундесвер проводил в Гамбурге учения НАТО Red Storm Bravo. В субботу вечером самые крупные оборонные учения с холодной войны подошли к концу», – говорится в материале NDR.

В заключительный день учений отрабатывался сценарий аварии на корвете ВМС с большим числом пострадавших, сообщает телерадиокомпания.

В маневрах участвовали около 500 военнослужащих, а также представители полиции, пожарных служб, городских предприятий и органов власти. По информации NDR, ключевым элементом была отработка механизмов военно-гражданского сотрудничества.

Сценарии включали действия в условиях возможных протестов при переброске войск на восток. Для этого были привлечены актеры в роли демонстрантов.