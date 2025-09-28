США: «У Азербайджана богатые ресурсы, которые можно выводить в обход России»

Двустороннее соглашение, подписанное между Вашингтоном и Баку в Вашингтоне, «открывает новые перспективы не только для политического и стратегического, но и для энергетического сотрудничества», заявил министр энергетики США Крис Райт.

«Двустороннее соглашение, подписанное между США и Азербайджаном в Вашингтоне, открывает новые перспективы не только для политического и стратегического, но и для энергетического сотрудничества. У Азербайджана есть богатые энергетические ресурсы, и я считаю, что через коридор на юге границы, который может соединить Армению и Азербайджан, возможно доставлять больше природного газа из страны в Европу.

Это чрезвычайно важно. Развитие энергетических ресурсов Азербайджана и их вывод на мировые рынки, особенно на европейские и западные, в обход России, создает широкие возможности для будущего сотрудничества между нашими странами», - подчеркнул Райт.