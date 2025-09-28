USD 1.7000
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

США: «У Азербайджана богатые ресурсы, которые можно выводить в обход России»

Двустороннее соглашение, подписанное между Вашингтоном и Баку в Вашингтоне, «открывает новые перспективы не только для политического и стратегического, но и для энергетического сотрудничества», заявил министр энергетики США Крис Райт.

«Двустороннее соглашение, подписанное между США и Азербайджаном в Вашингтоне, открывает новые перспективы не только для политического и стратегического, но и для энергетического сотрудничества. У Азербайджана есть богатые энергетические ресурсы, и я считаю, что через коридор на юге границы, который может соединить Армению и Азербайджан, возможно доставлять больше природного газа из страны в Европу.

Это чрезвычайно важно. Развитие энергетических ресурсов Азербайджана и их вывод на мировые рынки, особенно на европейские и западные, в обход России, создает широкие возможности для будущего сотрудничества между нашими странами», - подчеркнул Райт.

Идет война ненародная, гибридная война
00:09 1564
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос
27 сентября 2025, 20:13 1826
Реквием по Ассате – символе борьбы с империализмом
27 сентября 2025, 23:57 1215
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
27 сентября 2025, 17:18 7735
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
27 сентября 2025, 23:18 2131
Загадочное оружие Украины против России. Что это?
27 сентября 2025, 14:24 9025
Даже Гиркин запаниковал: России пора выходить из войны
27 сентября 2025, 23:47 2826
Еще одно громкое имя в списке Эпштейна
27 сентября 2025, 23:37 4199
Россия призналась, что запускает дроны по Европе
