Новый стадион в Гяндже в ожидании церемонии открытия Игр СНГ

Сегодня на III Играх стран СНГ состоится церемония открытия.

Она пройдет на новом стадионе в Гяндже, официальное открытие которого при участии президента Ильхама Алиева состоялось вчера.

Также сегодня пройдут соревнования в четырех видах спорта. В новом Дворце спорта Гянджи будут разыграны медали в плавании.

В Габале продолжатся соревнования по настольному теннису и стартует турнир по стендовой стрельбе.

Наконец, в Шеки начинаются соревнования по човгану. Сборная Азербайджана в первом матче групповой стадии сыграет с Кыргызстаном.

Напомним, на данный момент в активе Азербайджана два серебряные награды, добытые в командных турнирах по настольному теннису.

В Играх стран СНГ принимают участие более 1600 спортсменов из 13 стран. Они будут соревноваться в 21 виде спорта.