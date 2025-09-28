USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Новость дня
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Новый стадион в Гяндже в ожидании церемонии открытия Игр СНГ

Отдел спорта
02:15 459

Сегодня на III Играх стран СНГ состоится церемония открытия.

Она пройдет на новом стадионе в Гяндже, официальное открытие которого при участии президента Ильхама Алиева состоялось вчера.

Также сегодня пройдут соревнования в четырех видах спорта. В новом Дворце спорта Гянджи будут разыграны медали в плавании.

В Габале продолжатся соревнования по настольному теннису и стартует турнир по стендовой стрельбе.

Наконец, в Шеки начинаются соревнования по човгану. Сборная Азербайджана в первом матче групповой стадии сыграет с Кыргызстаном.

Напомним, на данный момент в активе Азербайджана два серебряные награды, добытые в командных турнирах по настольному теннису.

В Играх стран СНГ принимают участие более 1600 спортсменов из 13 стран. Они будут соревноваться в 21 виде спорта.

Новый стадион в Гяндже в ожидании церемонии открытия Игр СНГ
Новый стадион в Гяндже в ожидании церемонии открытия Игр СНГ
02:15 460
США: «У Азербайджана богатые ресурсы, которые можно выводить в обход России»
США: «У Азербайджана богатые ресурсы, которые можно выводить в обход России»
01:50 746
Идет война ненародная, гибридная война
Идет война ненародная, гибридная война наша аналитика
00:09 1564
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос что дальше?
27 сентября 2025, 20:13 1826
Реквием по Ассате – символе борьбы с империализмом
Реквием по Ассате – символе борьбы с империализмом былое и думы
27 сентября 2025, 23:57 1215
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде? главный вопрос
27 сентября 2025, 17:18 7736
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
27 сентября 2025, 23:18 2131
Загадочное оружие Украины против России. Что это?
Загадочное оружие Украины против России. Что это? Павел Лакийчук комментирует для haqqin.az
27 сентября 2025, 14:24 9026
Даже Гиркин запаниковал: России пора выходить из войны
Даже Гиркин запаниковал: России пора выходить из войны
27 сентября 2025, 23:47 2828
Еще одно громкое имя в списке Эпштейна
Еще одно громкое имя в списке Эпштейна обновлено 23:37
27 сентября 2025, 23:37 4199
Россия призналась, что запускает дроны по Европе
Россия призналась, что запускает дроны по Европе
27 сентября 2025, 22:01 4644

ЭТО ВАЖНО

Новый стадион в Гяндже в ожидании церемонии открытия Игр СНГ
Новый стадион в Гяндже в ожидании церемонии открытия Игр СНГ
02:15 460
США: «У Азербайджана богатые ресурсы, которые можно выводить в обход России»
США: «У Азербайджана богатые ресурсы, которые можно выводить в обход России»
01:50 746
Идет война ненародная, гибридная война
Идет война ненародная, гибридная война наша аналитика
00:09 1564
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос
Жизнь или смерть «Хезболлы», вот в чем вопрос что дальше?
27 сентября 2025, 20:13 1826
Реквием по Ассате – символе борьбы с империализмом
Реквием по Ассате – символе борьбы с империализмом былое и думы
27 сентября 2025, 23:57 1215
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде? главный вопрос
27 сентября 2025, 17:18 7736
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
Задержали лидера Рабочей партии Британии. Он приехал из Москвы
27 сентября 2025, 23:18 2131
Загадочное оружие Украины против России. Что это?
Загадочное оружие Украины против России. Что это? Павел Лакийчук комментирует для haqqin.az
27 сентября 2025, 14:24 9026
Даже Гиркин запаниковал: России пора выходить из войны
Даже Гиркин запаниковал: России пора выходить из войны
27 сентября 2025, 23:47 2828
Еще одно громкое имя в списке Эпштейна
Еще одно громкое имя в списке Эпштейна обновлено 23:37
27 сентября 2025, 23:37 4199
Россия призналась, что запускает дроны по Европе
Россия призналась, что запускает дроны по Европе
27 сентября 2025, 22:01 4644
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться