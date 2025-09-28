Трамп выдвинул Эрдогану невыполнимые условия…

Внешне все выглядит как очередная попытка укрепления двусторонних связей между двумя странами НАТО: Вашингтон готов предоставить Анкаре современные истребители F-16 и даже возобновить переговоры по F-35. Но за кулисами переговоров — совсем иная картина. По мнению израильского тюрколога, доктора Коэна Янрожака из Центра Моше Даяна при Тель-Авивском университете, речь идет о тщательно продуманной дипломатической ловушке. Трамп, не отказывая Эрдогану напрямую, выдвинул условие, которое Анкара, скорее всего, выполнить не сможет: прекратить закупки нефти и газа у России. Это требование, по словам эксперта, заведомо неприемлемо для турецкого руководства. «Президент Трамп гениально выстроил дипломатическую конструкцию, при которой турки, даже не получив прямого отказа, сами отказываются от F-35, - поясняет Янрожак. – Трамп не говорит туркам «нет», он выдвигает условия, которые невыполнимы, и тем самым заставляет Анкару отступить без лишнего шума».

По мнению эксперта, Турция не может пойти на разрыв энергетических отношений с Россией. И не только по экономическим причинам, но и из-за баланса своей внешней политики. Несмотря на членство в НАТО, Анкара сохраняет крайне осторожную и прагматичную позицию по отношению к Москве. Более того, она пытается позиционировать себя как посредник в украинском конфликте. В этом контексте заявление Трампа, скорее, выглядит как попытка создать для Эрдогана имиджевую ловушку. Интересно, что сам Реджеп Тайип Эрдоган на требование Трампа публично не отреагировал. На встрече с президентом США он не дал никакого ответа перед телекамерами, и это, как отмечает Янрожак, было вполне осознанным политическим решением. «Турецкий президент, умеющий мастерски управлять сигналами для внутренней и внешней аудиторий, явно не хотел давать публичное обязательство, которое затем не сможет выполнить», - подчеркнул эксперт. Тем не менее Турция демонстрирует готовность к активной международной игре в других направлениях. На полях Генеральной ассамблеи ООН Анкара сыграла значительную роль в организации одного из ключевых саммитов. Эрдоган и Трамп, как видно на официальных фотографиях, находились во главе стола, символически подчёркивая ведущую роль Турции в мусульманском мире. Это было важно и для турецкой внутренней аудитории, и для международного имиджа Эрдогана, особенно на фоне предстоящих выборов.

Турция могла бы сыграть важную роль и в переговорах по освобождению заложников в Газе, поскольку Анкара сохраняет тесные связи с ХАМАС и в этом смысле может стать ценным посредником для Вашингтона. Если США действительно захотят задействовать турецкие дипломатические каналы, Эрдоган получит дополнительный рычаг влияния, а Трамп — потенциальный успех на ближневосточном направлении. Особенно отчетливо стратегические амбиции Турции проявляются в Сирии. С самого начала гражданской войны Анкара последовательно поддерживала суннитские силы и противостояла режиму Асада. За долгие годы Турции удалось добиться того, чтобы ее влияние в Сирии стало системным, в то время как позиции России и Ирана, традиционных покровителей Дамаска, были ослаблены. С точки зрения Эрдогана, это — воплощение исторической мечты о «реставрации короны» — восстановлении турецкого влияния в бывших провинциях Османской империи.