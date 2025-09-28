Трамп выдвинул Эрдогану невыполнимые условия…

Внешне все выглядит как очередная попытка укрепления двусторонних связей между двумя странами НАТО: Вашингтон готов предоставить Анкаре современные истребители F-16 и даже возобновить переговоры по F-35. Но за кулисами переговоров — совсем иная картина.
По мнению израильского тюрколога, доктора Коэна Янрожака из Центра Моше Даяна при Тель-Авивском университете, речь идет о тщательно продуманной дипломатической ловушке. Трамп, не отказывая Эрдогану напрямую, выдвинул условие, которое Анкара, скорее всего, выполнить не сможет: прекратить закупки нефти и газа у России. Это требование, по словам эксперта, заведомо неприемлемо для турецкого руководства.
«Президент Трамп гениально выстроил дипломатическую конструкцию, при которой турки, даже не получив прямого отказа, сами отказываются от F-35, - поясняет Янрожак. – Трамп не говорит туркам «нет», он выдвигает условия, которые невыполнимы, и тем самым заставляет Анкару отступить без лишнего шума».
По мнению эксперта, Турция не может пойти на разрыв энергетических отношений с Россией. И не только по экономическим причинам, но и из-за баланса своей внешней политики. Несмотря на членство в НАТО, Анкара сохраняет крайне осторожную и прагматичную позицию по отношению к Москве. Более того, она пытается позиционировать себя как посредник в украинском конфликте. В этом контексте заявление Трампа, скорее, выглядит как попытка создать для Эрдогана имиджевую ловушку.
Интересно, что сам Реджеп Тайип Эрдоган на требование Трампа публично не отреагировал. На встрече с президентом США он не дал никакого ответа перед телекамерами, и это, как отмечает Янрожак, было вполне осознанным политическим решением.
«Турецкий президент, умеющий мастерски управлять сигналами для внутренней и внешней аудиторий, явно не хотел давать публичное обязательство, которое затем не сможет выполнить», - подчеркнул эксперт.
Тем не менее Турция демонстрирует готовность к активной международной игре в других направлениях. На полях Генеральной ассамблеи ООН Анкара сыграла значительную роль в организации одного из ключевых саммитов. Эрдоган и Трамп, как видно на официальных фотографиях, находились во главе стола, символически подчёркивая ведущую роль Турции в мусульманском мире. Это было важно и для турецкой внутренней аудитории, и для международного имиджа Эрдогана, особенно на фоне предстоящих выборов.
Турция могла бы сыграть важную роль и в переговорах по освобождению заложников в Газе, поскольку Анкара сохраняет тесные связи с ХАМАС и в этом смысле может стать ценным посредником для Вашингтона.
Если США действительно захотят задействовать турецкие дипломатические каналы, Эрдоган получит дополнительный рычаг влияния, а Трамп — потенциальный успех на ближневосточном направлении.
Особенно отчетливо стратегические амбиции Турции проявляются в Сирии. С самого начала гражданской войны Анкара последовательно поддерживала суннитские силы и противостояла режиму Асада. За долгие годы Турции удалось добиться того, чтобы ее влияние в Сирии стало системным, в то время как позиции России и Ирана, традиционных покровителей Дамаска, были ослаблены. С точки зрения Эрдогана, это — воплощение исторической мечты о «реставрации короны» — восстановлении турецкого влияния в бывших провинциях Османской империи.
Но все же, как это ни парадоксально, именно Трамп выглядел в этой ситуации главным игроком. Он контролирует повестку, диктует условия, управляет ожиданиями. Эрдоган, при всей своей политической харизме, оказался в ситуации, где его возможности ограничены — не столько внешними обстоятельствами, сколько умело выстроенной системой сдержек и противовесов, созданной американской стороной.
Для Эрдогана же визит в США стал прежде всего имиджевой победой. В турецких соцсетях активно распространяются сравнительные фотографии: Эрдоган и Трамп за одним столом на правах равных — в противовес старым снимкам с Клинтоном и Обамой, где турецкие лидеры чуть ли не кланялись американским. Все это преподносится как доказательство возросшего статуса Турции на мировой арене. Эрдоган умело использует такой символизм, чтобы укрепить свою политическую позицию внутри страны и подчеркнуть роль Турции как самостоятельного игрока.
Но в конечном счете, останется ли Анкара полноправным партнером или окажется ведомой в более широкой геополитической игре — покажет ближайшее будущее.