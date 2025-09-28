Молдова перед выбором

Избирательные участки открыты с 07:00 до 21:00 (08:00 до 22:00 по Баку). Выборы будут признаны состоявшимися при условии участия не менее 1/3 избирателей, включенных в избирательные списки.

Нынешние выборы станут одиннадцатыми парламентскими выборами с момента провозглашения независимости Молдовы. Мандат 101 избранного депутата составит четыре года. Граждане смогут голосовать как на участках, открытых на территории Молдовы, так и на участках за рубежом. Впервые на парламентских выборах избиратели диаспоры смогут проголосовать по почте в десяти избранных государствах при условии предварительной регистрации до 14 августа 2025 года.

В выборах зарегистрированы 23 участника — 15 партий, 4 избирательных блока и 4 независимых кандидата. Для попадания в парламент конкуренты должны преодолеть избирательный порог: 5% — для политических партий, 7% — для избирательных блоков и 2% — для независимых кандидатов.

Президент Майя Санду в обращении к соотечественникам напомнила, что страна является парламентской республикой, поэтому «на карту поставлена судьба Молдовы», именно законодательный орган определит ее будущее - на кону вступление в ЕС, пишет Deutsche Welle.

Главное обещание правящей партии «Действие и солидарность», которую возглавляет спикер парламента Игорь Гросу, - это подписание договора о вступлении Молдовы в ЕС в 2028 году, до завершения второго мандата президента Майи Санду. Среди других обязательств: удвоение доходов трудоспособного населения, двукратный рост экспорта молдавских товаров, ремонт 3000 км дорог и запуск национальной программы продвижения культуры.

Основным оппонентом PAS является Патриотический блок, который изначально объединял крупнейшую оппозиционную Партию социалистов (ПСРМ), а также партии коммунистов, «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы». Блок обещает снизить тариф на газ вдвое, обеспечить всех школьников бесплатным питанием и вернуть пенсионный возраст с 57 лет. 26 сентября ЦИК Молдовы исключил партию «Сердце Молдовы» из предвыборной гонки после приостановки ее деятельности на 12 месяцев Минюстом страны. В начале месяца у активистов партии прошли обыски в рамках дела о подкупе избирателей. Остающиеся в блоке политические лидеры - Игорь Додон, Владимир Воронин и Василий Тарлев - выступают под лозунгом «Мы верим в Молдову», в свое время все они были членами партии коммунистов. Блок анонсировал протесты после выборов независимо от исхода голосования - победив, затребуют отставки Майи Санду или будут «отстаивать свои голоса».

Исполнительный директор экспертной ассоциации WatchDog Валериу Паша отмечает, что проевропейская PAS все же имеет шансы получить большинство в парламенте, даже набрав всего 40% голосов. Многое зависит от результата их конкурентов и непрошедших в парламент политсил.