Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины

Пока Кремль убеждал россиян и весь мир, что украинская армия истощила силы и находится на грани краха, Вооруженные силы Украины провели контрнаступление под Покровском, отвоевали 330 квадратных километров и 16 населенных пунктов, находившихся под российской оккупацией, а в Добропольском районе в окружение попало подразделение 51-й армии Российской Федерации. О последних событиях на украинском фронте рассказал в интервью haqqin.az военный эксперт, руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

- Как можно охарактеризовать сложившуюся на фронте ситуацию? - Сегодняшняя ситуация характеризуется провалом так называемой «летней кампании» российской армии, целью которой было достижение оперативного успеха - планировалось прорвать украинскую линию обороны и обеспечить прорыв на фронте, который должен был привести к оперативному успеху - стремительному продвижению российских войск с выходом в тыл украинских позиций и обвалу линии фронта по крайней мере на одном двух участках. Этого не произошло, за исключением, возможно, Добропольского направления, где российским войскам удался небольшой прорыв. Однако сейчас российская группировка практически находится там в окружении. Таким образом, оттеснение российских сил - это вопрос времени. За исключением этого района и отдельных тактических достижений противник не смог достичь и развить оперативный успех. Сейчас российские войска перегруппировались: они перебросили на Донецкое направление часть сил, которые ранее находились в Курской области. В первую очередь они концентрируют силы для операции по захвату Донецкой области и одновременно стремятся оказать давление по линии фронта, чтобы выявить слабые места в украинской обороне и затем атаковать на этих участках. Подобные действия мы видели на Купянском направлении. Однако украинская оборона, даже несмотря на определенные сложности, продолжает сохранять стойкость. Как следствие, активность и штурмовые действия российских войск успеха не приносят. Более того, украинская оборона быстро перехватывает инициативу. Как только появляется возможность, ВСУ контратакуют на различных участках фронта. В данном случае это было на Сумском и Донецком направлениях, а также в районах Доброполья и Покровска. - Существует ли российско-украинская линия фронта в традиционном понимании? То есть когда воюющие армии разделены протяженным оборонительным рубежом с минами, колючей проволокой, окопами, насыщенными войсками и тому подобным? - Линия фронта существует, но она не совсем такая, как во времена Второй мировой войны. Если говорить о стационарных оборонительных позициях, то они имеются. К осени Украина подошла к укреплению линии соприкосновения комплексно, поскольку Россия активно перебрасывает военную технику. Вооружённые силы Украины усилили позиции артиллерией, подтянули тяжёлую технику, создали минные и инженерные заграждения, противотанковые рвы и так далее. Сейчас на линии обороны также существуют так называемые «серые зоны», создаваемые беспилотными летательными аппаратами. Это зоны поражения, которые из-за атак дронов очень сложно преодолеть. Пытаясь это сделать, российские солдаты несут колоссальные потери. Таким образом, Украина выстроила комбинированную оборону: помимо укреплений ведётся постоянный контроль с помощью беспилотных аппаратов. Появление дроновой заградительной линии делает наступление противника чрезвычайно сложным. — Это правда, что в украинской войне против каждого российского солдата работает один дрон ВСУ? Сколько живой силы противника, столько же беспилотников…

- В принципе так и есть. Сейчас роль БПЛА беспрецедентно высока. Мы в Украине это особенно почувствовали в двух сложных периодах: в конце 2023-го и в начале 2024 годов, во время битвы за Авдеевку, когда возникла пауза с поставками американской помощи и вооружения, и дроны реально спасали ситуацию. И в начале этого года, когда снова возникла неопределенность с военной помощью со стороны Соединенных Штатов Америки. Практически 70-75 процентов случаев поражения техники и живой силы российских войск происходит с помощью беспилотных летательных аппаратов. Роль дронов крайне велика. Ясно, что помимо дронов ВСУ, как и российская армия, активно используют артиллерию и авиацию, но беспилотные аппараты стали одним из ключевых факторов в этой войне. - В боях за какой район россияне, как наступающая сторона, понесли максимальные потери? - Это произошло дважды, когда наступление российских войск захлебнулось. В первый раз продвижение российских сил захлебнулось под Покровском в августе сентябре 2024 года. Тогда многие международные аналитики и западные СМИ предрекали большую битву за этот стратегически важный город с высокой вероятностью того, что Украина потеряет контроль над Покровском, а Россия одержит крупный успех. Этого не произошло, потому что продвижение российских войск удалось остановить. Для захвата Покровска россияне применяли лобовые атаки и несли огромные потери. Затем они начали понимать тщетность и бесперспективность этих попыток и, чтобы обойти Покровск или создать там оперативное окружение, стали маневрировать. Но и эти маневры были заблокированы силами обороны Украины. Тем не менее, несмотря на большие потери, россияне в районе Покровска продолжают наступательные действия, пытаясь прорвать украинскую линию обороны и продвинуться в соседнюю Днепропетровскую область с целью создания там «серой зоны» и установления контроля. Поскольку это одно из приоритетных направлений российских наступлений на Донбассе, они перебрасывают значительные силы и проводят многочисленные штурмы, в ходе которых преимущественно используются пехотные подразделения, пытающиеся просачиваться и накапливаться для дальнейшего продвижения, что приводит к многократному увеличению потерь российской стороны. Серьезных успехов в этом добиться им не удалось. Так что, несмотря на прогнозы о том, что Россия сможет захватить Покровск еще до конца 2024 года, этого не произошло, благодаря эффективным действиям украинской обороны. - Удар Вооруженных сил Украины по терминалу и нефтяной инфраструктуре в Туапсе на Черном море на 35 процентов сократил российские экспортные возможности. Это более ощутимый удар по доходам Российской Федерации, чем совокупно все западные санкции… - Удары по нефтегазовой инфраструктуре Российской Федерации носят системный характер и продолжаются постоянно. Кроме Новороссийска можно вспомнить атаку на нефтепродуктовый терминал «Усть Луга Ойл», являющийся одной из крупнейших перевалочных баз для экспорта нефтепродуктов России. Этот терминал был серьезно поврежден украинскими беспилотными аппаратами. Я считаю, что усиление ударов по нефтяной отрасли России связано с изменением позиции Соединенных Штатов Америки, которые считают необходимым, чтобы Европа отказалась от импорта российской нефти и газа. Сейчас Украина приближает этот момент. По этому вопросу у нас имеется очевидный консенсус с США, и американская сторона, по сути, не возражает против таких ударов. И это - очень плохая новость для Владимира Путина. Ранее высказывались версии о том, что американская администрация оказывала давление на Киев с тем, чтобы ВСУ не били по экспортным возможностям России, дабы не повышать на мировом рынке цены на энергоносители. Сейчас эти условные запреты сняты, и у Украины развязаны руки, потому что уничтожение экспортно энергетической инфраструктуры России является одной из наиболее действенных санкций. К этому следует прибавить довольно эффективные атаки на российские объекты в оккупированном Крыму: там были выведены из строя радиолокационные станции, системы противовоздушной обороны, проведены успешные операции подразделений украинской разведки на Тендровской косе, где была уничтожена система радиоэлектронной борьбы, которой российские силы противодействовали украинским надводным дронам. То есть, имела место интенсивная подготовка к более масштабным ударам. - А как обстоят дела с путями экспорта российской нефти через Балтийское море?

- Что касается Балтики, то удары по комплексу нефтяных терминалов в порту Усть Луга наносились и будут наноситься. Этот порт является воротами российского экспорта на Балтийском море. Обратите внимание, как время от времени у «теневого» танкерного флота происходят разного рода «неприятности»: в 2024 и 2025 годах фиксировались взрывы в машинных отделениях танкеров, и корабли выводились из строя. Это демонстрирует способность Украины поражать объекты, добраться до которых ранее не удавалось Что касается стран партнеров Украины на Балтике, то они действуют против российского «теневого» флота в рамках введенных санкций. Дания и другие скандинавские государства не допускают прохождение через свои территориальные воды российских судов без страховки и запрещают им пользоваться портовой инфраструктурой. Это одна из причин, по которой Москва активизировала гибридные действия против Дании и Норвегии. За последние дни трижды приходилось закрывать воздушное пространство над датским аэродромом в Ольборге и не только там. Но чем больше Россия будет выводить в море военные корабли из Калининградской области, с которых, предположительно, запускаются беспилотные аппараты, летающие над странами Скандинавии, тем более решительные меры в отношении России будут предпринимать государства Северной Европы. Достаточно, чтобы страны НАТО, находящиеся в Балтийском регионе, совместно приняли решительные шаги, и они быстро перекроют России пути транспортного сообщения. Фактически эти государства могут закрыть для России экспорт нефти из Балтийского моря, но для этого требуется политическая воля. Да, существуют нормы морского права, которые не разрешают препятствовать прохождению как бы гражданских судов. Но когда речь идет о возможной агрессии, когда Россия использует корабли для перерезания интернет кабелей или с них запускаются беспилотные аппараты, вполне легитимно было бы пересмотреть некоторые положения морского права. Страны Северной Европы не раз демонстрировали готовность идти дальше остальных государств Европейского союза и НАТО. - После изменения позиции Дональда Трампа в сторону отдаления от России европейские военные эксперты прогнозируют возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины в осенне-зимний период. Как вы оцениваете такую вероятность? - Как только у украинской армии на тактическом уровне появляется возможность для контрнаступления, наши военные немедленно ее используют. Это факт. Российские войска продолжают стратегию попыток истощения украинской армии, оказывают давление по всей линии фронта с приоритетом на Донецкое направление. Они пытаются прощупывать украинские линии обороны и активизироваться на тех или иных участках. Я думаю, что Украина будет обороняться и одновременно искать возможности для проведения локальных тактических контрнаступательных действий. Такая тактика полностью оправдала себя. На сегодняшний день нет оснований полагать, что Россия способна усилить свои наступательные действия таким образом, чтобы прорвать украинский фронт на десятки километров, хотя обе стороны сохраняют потенциал для достижения тактических успехов. Поэтому на различных участках фронта будет происходить борьба за достижение именно тактического перевеса. Ожидаемо также, что Украина будет наращивать интенсивность и частоту ударов по территории России и по российским военным объектам. Частота таких ударов, преследующих перенос войны на территорию России и ослабление военной экономики Кремля, будет только возрастать.