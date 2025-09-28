Города Украины под масштабным ударом России: жертвы, пожары, разрушения...

По предварительной информации, известно уже о трех погибших в результате ночной атаки России на Киев, среди погибших есть 12-летняя девочка, заявил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал об одной погибшей. «В Соломенском районе, в пятиэтажке, где произошло частичное разрушение, спасатели деблокируют обнаруженное тело женщины», — написал Кличко в телеграме.

По его словам, «зафиксировали последствия» массированного удара почти в 20 локациях в шести районах города. Восемь человек пострадали, семь из них медики госпитализировали. В Соломенском районе в результате атаки произошло частичное разрушение и пожар на верхних этажах пятиэтажного жилого дома, также произошел пожар на третьем-четвертом этажах государственного медучреждения, сообщал Кличко.

В ночь на воскресенье российские военные массированно атаковали Киев дронами и ракетами. По данным властей, в Соломенском районе обломки БПЛА частично разрушили пятиэтажный жилой дом, начался пожар на одном из этажей государственного медучреждения. Атака продолжается уже более пяти часов. Российские военные ее не комментируют.