Города Украины под масштабным ударом России: жертвы, пожары, разрушения...

По предварительной информации, известно уже о трех погибших в результате ночной атаки России на Киев, среди погибших есть 12-летняя девочка, заявил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал об одной погибшей. «В Соломенском районе, в пятиэтажке, где произошло частичное разрушение, спасатели деблокируют обнаруженное тело женщины», — написал Кличко в телеграме.
По его словам, «зафиксировали последствия» массированного удара почти в 20 локациях в шести районах города. Восемь человек пострадали, семь из них медики госпитализировали. В Соломенском районе в результате атаки произошло частичное разрушение и пожар на верхних этажах пятиэтажного жилого дома, также произошел пожар на третьем-четвертом этажах государственного медучреждения, сообщал Кличко.
В ночь на воскресенье российские военные массированно атаковали Киев дронами и ракетами. По данным властей, в Соломенском районе обломки БПЛА частично разрушили пятиэтажный жилой дом, начался пожар на одном из этажей государственного медучреждения. Атака продолжается уже более пяти часов. Российские военные ее не комментируют.
Под удар российских беспилотников в ночь на воскресенье попала и Одесская область, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер. «Несмотря на эффективную работу ПВО, в результате удара разрушен цех и склад готовой продукции винного завода. Рабочую смену из 50 работников эвакуировали. Также повреждены крыша и остекление частного дома», — написал он в телеграме. «К счастью, обошлось без пострадавших», — добавил Кипер.
После атаки России в Сумах бушует сильный пожар на автостоянке. Огнем были охвачены фуры, часть из них сгорела дотла, пишут украинские СМИ. Спасатели отметили, что тушить огонь приходилось с остановками. Был сильный риск повторных ударов.
* * * 09:23
Утром 28 сентября Россия атаковала Киев и Киевскую область ракетами и дронами, есть разрушения жилых и нежилых домов во многих районах. На данный момент в украинской столице шестеро пострадавших. Пятерых из них медики госпитализировали.
Повреждены жилые дома и нежилые помещения в нескольких районах Киева. Над городом работала ПВО, обломки упали в том числе на Соломенский, Дарницкий, Днепровский и Голосеевский районы.
О семи пострадавших в результате массированного удара с воздуха по Киевской области сообщает областная военная администрация.
Сегодня утром Россия также ударила двумя ракетами по Запорожью, в одной из многоэтажек вспыхнул пожар, много пострадавших, передают украинские СМИ. По данным начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, россияне пытались атаковать критическую инфраструктуру города. В результате атаки повреждены производственные помещения предприятия и многоэтажный дом, в котором горят квартиры. По последней информации, 21 человек пострадали, в том числе три ребенка, два человека в тяжелом состоянии. Всего в результате атаки на Запорожье повреждены 9 домов частного сектора и 14 многоэтажек.
Воздушное пространство в польских городах Люблин и Жешув недалеко от границы с Украиной было закрыто из-за массированной атаки российских беспилотников и крылатых ракет на украинские города, со ссылкой на сервис Flightradar сообщает агентство Reuters.
Воздушная тревога объявлялась ранним утром воскресенья по всей территории Украины. Сейчас она продолжается, но не в западных районах страны, граничащих с Польшей.