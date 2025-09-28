Спустя 10 лет: ООН восстановила санкции против Ирана

В публикации BBC говорится, что международные санкции против Ирана вновь начали действовать, после того как предложенная Россией и Китаем резолюция о шестимесячной отсрочке повторного введения санкций против Ирана не получила поддержки в пятницу на голосовании в Совете Безопасности ООН. Для принятия резолюции в Совбезе ООН, состоящем из 15 членов, было необходимо как минимум девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны Великобритании, Франции или США. В итоге всего четыре страны поддержали российско-китайское предложение (Россия, Китай, Пакистан, Алжир), еще девять стран были против и две воздержались.

ООН возобновила санкции в отношении Ирана. Они вступили в силу в 00:00 по Гринвичу (4:00 по Баку). Рестрикции, помимо прочего, подразумевают заморозку зарубежных активов Ирана, наложение запрета на производство любых атомных технологий и возобновление эмбарго на поставки оружия.

После голосования в Совбезе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал санкционный механизм «юридически ничтожным». «США предали дипломатию, но именно «евротройка» (Е3 — Германия, Франция, Великобритания) ее похоронила, игнорируя факты, распространяя ложные утверждения, искажая мирную программу Ирана и блокируя дипломатические усилия, они сознательно и целенаправленно проложили путь к опасной эскалации», — заявил Аракчи на заседании совета.

Представитель США Дороти Ши на заседании совета заявила, что Иран не ответил на ключевые вопросы «евротройки», и потому возвращение санкций было неизбежным, хотя дипломатический путь остается открытым.

Россия заявила, что «никакого возврата» жестких санкций ООН против Ирана не будет, даже несмотря на провал усилий Москвы и Пекина. «Никакого возврата санкций не было и не будет — любые попытки оживить антииранские резолюции Совета Безопасности, действовавшие до 2015 года, являются недействительными и ничтожными», — заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета.

Как напоминает Reuters, санкции включают эмбарго на поставки Ирану оружия и запрет на всю деятельность по обогащению и переработке урана, а также на любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами, способными доставить ядерное оружие, включая запуски.

Также санкции включают запрет на поездки для десятков иранских чиновников, замораживание активов десятков иранских физических и юридических лиц и запрет на поставку всего, что может быть использовано в ядерной программе Ирана. Кроме того, Ирану будет запрещено приобретать долю в любой коммерческой деятельности в другой стране, связанной с добычей урана, производством или использованием ядерных материалов и технологий.

В субботу Иран отозвал для консультаций своих послов в Великобритании, Франции и Германии.

Ядерное соглашение 2015 года — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — было заключено между Ираном и пятью мировыми державами (США, Великобританией, Францией, Германией, Россией и Китаем) после почти трех лет переговоров. В обмен на ограничение иранской ядерной программы приостанавливалось действие некоторых санкций против Ирана, связанных с ядерным сектором. При этом соглашение предусматривало механизм механизма «мгновенного возврата санкций» (snapback sanctions) ООН. Он позволяет любой из стран-участниц «ядерного договора» в одностороннем порядке инициировать возврат всех санкций, если страна посчитает, что Тегеран нарушает условия сделки.

США вышли из этого соглашения в 2018 году, в первый срок президентства Дональда Трампа. В 2019 году Иран вышел из соглашения, отреагировав на односторонний выход США годом ранее. С момента выхода из соглашения Иран расширил свою ядерную программу, отмечается в публикации BBC. Это вызвало тревогу у международного сообщества. Страна выслала инспекторов МАГАТЭ и отказалась объяснить происхождение более 440 килограммов высокообогащенного урана — объема, которого достаточно для создания примерно 10 ядерных боеголовок.

18 октября этого года должен был истечь срок действия механизма snapback, поэтому 28 августа Великобритания, Франция и Германия направили в Совбез ООН письмо, в котором говорилось, что несоблюдение Ираном ядерной сделки 2015 года было «явным и преднамеренным». Кроме того, отмечалось в документе, у Тегерана «нет гражданских обоснований» для такого запаса высокообогащенного урана — урана, очищенного почти до уровня военного качества, — и что его ядерная программа «остается явной угрозой международному миру и безопасности».

После 12-дневного конфликта Израиля с Ираном несколько раундов переговоров с Тегераном провела и «евротройка». Однако, пишет Reuters, по итогам последней встречи европейцы решили, что все эти переговоры не привели к принятию Ираном достаточно ощутимых обязательств.