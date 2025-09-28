«Формула-1» не будет проводиться в Баку?

«Во время уик-энда (имеет в виду дни Гран-при Азербайджана – 19-21 сентября) появилась ожидаемая новость о том, что контракт на проведение этапа продлили до 2030 года – еще на четыре сезона. И это интересно, учитывая то, что другие гонки заключают сделки на десять лет. Но, похоже, «Ф-1» не хочет подписываться с Баку на слишком длительный срок – возможно, появятся более логичные претенденты», - полагает Сейвард.

Гонка в Баку может переехать на другую трассу, утверждает британский журналист и инсайдер Джо Сейвард.

По его словам, «городской автодром в Баку обеспечивает зрелищную борьбу и оказал потрясающий эффект на туризм в Азербайджане, но город из-за этого «встает», и, говорят, азербайджанское правительство рассматривает переезд на стационарный автодром».

Далее журналист отмечает, что «Ф-1» была бы счастлива, если бы сооружения в паддоке стали лучше (было довольно страшно, когда поднимался ветер), но у нее нулевой интерес к переезду куда-то на задворки. То, что привлекает «Ф-1» в Баку, – это трасса. Азербайджан не играет стратегической роли для «Ф-1».

Сейвард предполагает, что «Ф-1» предпочтет перенести Гран-при в Стамбул, и это куда более логичное место, где есть отличный трек (наверное, сейчас его нужно немного освежить), а правительство, как считается, поддерживает возрождение этапа».

«Но в данный момент в Баку готовы платить больше, поэтому Стамбулу и другим кандидатам придется подождать», – считает Сейвард.