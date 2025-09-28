USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Новость дня
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Пашинян с генсеками ООН и ОБСЕ обсудил мир между Баку и Ереваном

10:45 398

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что Пашинян и Гутерриш указали на важность парафирования 8 августа в Вашингтоне мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и выразили уверенность, что оно будет способствовать обеспечению стабильности и развитию сотрудничества на Южном Кавказе.

На встрече генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу в Нью-Йорке с премьер-министром Армении также была отмечена важность установления мира между Арменией и Азербайджаном, поощрения сотрудничества в регионе. Пресс-служба кабмина Армении сообщила, что стороны также обсудили сотрудничество между Арменией и ОБСЕ, вопросы региональной и международной повестки.

В Армении заявили о раскрытии убийства сторонника Варданяна
В Армении заявили о раскрытии убийства сторонника Варданяна
11:46 306
«Формула-1» не будет проводиться в Баку?
«Формула-1» не будет проводиться в Баку?
10:34 2952
Идет война ненародная, гибридная война
Идет война ненародная, гибридная война наша аналитика; все еще актуально
00:09 4383
Новые подробности плана Трампа по Газе
Новые подробности плана Трампа по Газе
11:16 638
Реквием по Ассате – символу борьбы с империализмом
Реквием по Ассате – символу борьбы с империализмом былое и думы
27 сентября 2025, 23:57 3081
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины разбираем с Александром Мусиенко
08:56 3695
Спустя 10 лет: ООН восстановила санкции против Ирана
Спустя 10 лет: ООН восстановила санкции против Ирана
09:50 1260
Трамп выдвинул Эрдогану невыполнимые условия…
Трамп выдвинул Эрдогану невыполнимые условия… шахматная партия в Вашингтоне
07:56 5805
Молдова перед выбором
Молдова перед выбором
09:00 1141
Новый стадион в Гяндже в ожидании церемонии открытия Игр СНГ
Новый стадион в Гяндже в ожидании церемонии открытия Игр СНГ
02:15 3475
США: «У Азербайджана богатые ресурсы, которые можно выводить в обход России»
США: «У Азербайджана богатые ресурсы, которые можно выводить в обход России»
01:50 4065

ЭТО ВАЖНО

В Армении заявили о раскрытии убийства сторонника Варданяна
В Армении заявили о раскрытии убийства сторонника Варданяна
11:46 306
«Формула-1» не будет проводиться в Баку?
«Формула-1» не будет проводиться в Баку?
10:34 2952
Идет война ненародная, гибридная война
Идет война ненародная, гибридная война наша аналитика; все еще актуально
00:09 4383
Новые подробности плана Трампа по Газе
Новые подробности плана Трампа по Газе
11:16 638
Реквием по Ассате – символу борьбы с империализмом
Реквием по Ассате – символу борьбы с империализмом былое и думы
27 сентября 2025, 23:57 3081
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины разбираем с Александром Мусиенко
08:56 3695
Спустя 10 лет: ООН восстановила санкции против Ирана
Спустя 10 лет: ООН восстановила санкции против Ирана
09:50 1260
Трамп выдвинул Эрдогану невыполнимые условия…
Трамп выдвинул Эрдогану невыполнимые условия… шахматная партия в Вашингтоне
07:56 5805
Молдова перед выбором
Молдова перед выбором
09:00 1141
Новый стадион в Гяндже в ожидании церемонии открытия Игр СНГ
Новый стадион в Гяндже в ожидании церемонии открытия Игр СНГ
02:15 3475
США: «У Азербайджана богатые ресурсы, которые можно выводить в обход России»
США: «У Азербайджана богатые ресурсы, которые можно выводить в обход России»
01:50 4065
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться