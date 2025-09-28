Пашинян с генсеками ООН и ОБСЕ обсудил мир между Баку и Ереваном

Отмечается, что Пашинян и Гутерриш указали на важность парафирования 8 августа в Вашингтоне мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и выразили уверенность, что оно будет способствовать обеспечению стабильности и развитию сотрудничества на Южном Кавказе.

На встрече генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу в Нью-Йорке с премьер-министром Армении также была отмечена важность установления мира между Арменией и Азербайджаном, поощрения сотрудничества в регионе. Пресс-служба кабмина Армении сообщила, что стороны также обсудили сотрудничество между Арменией и ОБСЕ, вопросы региональной и международной повестки.