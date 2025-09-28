Новые подробности плана Трампа по Газе

В плане 21 пункт. Документ предполагает немедленное прекращение огня, а в течение 48 часов – возвращение всех живых заложников и передача останков погибших. Ни Израиль, ни ХАМАС этот план пока не приняли.

The Washington Post опубликовало подробности плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа. Подлинность полученной копии документа подтвердили источники в правительствах США и Израиля, проинформированных Белым домом, отмечается в публикации американского издания.

Ключевые пункты плана, по данным WP:

- Разоружение ХАМАС: ликвидация всего наступательного вооружения боевиков. Тем, кто «даст обязательства к мирному сосуществованию», предлагается амнистия. Принявшим решение покинуть Газу – безопасный выезд в другие страны.

- Приоритет – скорейшее освобождение всех заложников. Формулы обмена обсуждаются.

- Управление Газой: переходный период под началом международной стабилизационной миссии и временной администрации из «квалифицированных палестинцев» и международных экспертов. Впоследствии – передача полномочий Палестинской администрации после проведения реформ.

- Поэтапный вывод сил ЦАХАЛ из сектора Газа с сохранением ограниченного «периметрального присутствия» на переходный период.

- Масштабная помощь и восстановление инфраструктуры под надзором ООН и стран-гарантов.

- Требование больше не наносить удары по целям в Катаре и фиксация роли Дохи как посредника.

- Формулируется путь к палестинской государственности при выполнении этапов по управлению и развитию.

В публикации отдельно упомянуто о заявленной недавно позиции Белого дома: Израиль не должен аннексировать Западный берег.

На данном этапе ХАМАС публично заявляет, что не получал официальный текст плана Трампа. При этом ряд арабских стран, в том числе страны-посредники, говорят, что изучают этот документ.

Реакция Израиля «пока в целом скептическая», отмечает NEWSru.co.il

Ожидается, что президент Дональд Трамп призовет премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять этот план во время их встречи в Белом доме в понедельник, 29 сентября.

Ранее саудовский телеканал «Аль-Хадат» со ссылкой на собственные источники сообщал подробности плана, предложенного администрацией Трампа. По версии «Аль-Хадат», план предусматривает:

1) немедленное прекращение боевых действий в секторе Газы в обмен на освобождение всех заложников в течение 48 часов, а также освобождение от 100 до 200 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненным срокам.

2) Предложение об амнистии для ХАМАС в обмен на вывод его формирований из сектора Газа и сдачу оружия – изъятие оружия у ХАМАС будет осуществляться арабскими международными силами в течение определенного периода времени.

3) Незамедлительное и неограниченное поступление гуманитарной помощи – эта миссия будет возложена на ООН и международные организации.

4) Деятельность «Гуманитарного фонда Газы» будет прекращена.

5) Поэтапный вывод сил ЦАХАЛ из всего сектора Газы, вплоть до полного вывода в соответствии с установленным графиком, а также создание безопасных коридоров для жителей сектора.

6) Восстановление Газы будет осуществлено в течение 5 лет с помощью международной коалиции.

7) Будет создана палестинская служба безопасности, которая сможет контролировать ситуацию под арабским международным надзором.

8) Создание Палестинского комитета для управления делами сектора со стороны Палестинской администрации.

9) Временное управление сектором будет осуществляться арабским международным органом.

10) Обязательство США «не допустить аннексии Израилем территорий Западного берега реки Иордан».

Указывается, что этот план будет передан ХАМАС через катарских посредников и может быть подвергнут корректировкам.

26 сентября Дональд Трамп заявил журналистам: «Я думаю, что у нас может быть сделка, которая положит конец войне в секторе Газа и вернет заложников домой». Днем ранее специальный посланник президента США Стивен «иткофф рассказал, что в ходе состоявшейся на днях встречи Дональда Трампа с лидерами арабских и мусульманских стран американский президент представил план урегулирования в секторе Газа, состоящий из 21 пункта. «Мы надеемся, что в ближайшие дни будет достигнут прорыв», – заявил он, назвав встречу очень продуктивной, но не вдаваясь в детали.