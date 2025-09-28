Российские спортсмены бойкотируют церемонию открытия в Гяндже?

Российские спортсмены настольного тенниса (мужская и женская сборные) не примут участия в церемонии открытия III Игр стран СНГ, которые пройдут 28 сентября в Гяндже. Об этом ТАСС сообщил тренер мужской команды Юрий Рыжов.

«Наши спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия, которая пройдет в Гяндже. У нас завтра матчи будут после обеда, поэтому не получится. Испытываем ли сожаление от этого? Ну мы приехали сюда выступать, хотя если бы получилось поучаствовать в церемонии, то было бы замечательно, конечно», - заявил Рыжов.

Соревнования по настольному теннису проходят в Габале (это в двух часах езды от Гянджи). В субботу, 27 сентября, победу в командном турнире одержала и женская сборная России.

Кроме того, старший тренер сборной России по футболу Валентин Гавва заявил ТАСС, что и футболисты не будут участвовать в церемонии открытия III Игр стран СНГ.

«Мы сюда приехали, чтобы готовиться и выступать, - рассказал Гавва. - Вот если бы церемония открытия проходила в более близкой для нас локации… Но тратить почти шесть часов на дорогу туда-обратно мы не можем. В воскресенье у нас будет восстановительная тренировка, а потом останутся два дня, чтобы подготовиться к очередному сопернику».

В субботу в первом матче группового турнира россияне сыграли вничью (0:0) с командой Беларуси. Игра проходила в Габале

Открытие III Игр стран СНГ пройдет в воскресенье вечером на городском стадионе Гянджи. Соревнования продлятся до 8 октября.