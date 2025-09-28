В Армении заявили о раскрытии убийства сторонника Варданяна

«Задержан второй подозреваемый. Найдено также оружие, с помощью которого было совершено преступление», - сказал он, уточнив, что задержанный признал свою вину.

Ведомство пообещало предоставить дополнительную информацию.

Первый подозреваемый по делу об убийстве Паракара был задержан 26 сентября. Его имя, как и имя второго подозреваемого, не называется. Но, по информации армянских СМИ, первый задержанный является братом погибшего в феврале 2025 года в массовой драке жителя села Паракар. Тогда в ходе следственных действий был помещен под домашний арест брат Володи Григоряна, Пайкар Григорян. Как предполагают армянские СМИ, так родные погибшего в февральской драке могли мстить семье Григорянов за его смерть.

Володя Григорян был членом партии «Апрелу Еркир», лидером которой является бывший так называемый «госминистр» карабахских сепаратистов Рубен Варданян. В результате инцидента также погиб сотрудник уголовной полиции Араратской области Карен Абрамян. Еще один человек получил ранение. СК Армении возбудил уголовное дело об убийстве.