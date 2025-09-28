Угроза шатдауна в Америке: Трамп собирает лидеров Конгресса

Встреча пройдет за день до крайнего срока, когда необходимо определиться с финансированием федерального правительства, без этого ему грозит приостановка работы (шатдаун). В совещании примут участие спикер палаты представителей Майк Джонсон, лидер большинства в сенате Джон Тьюн, а также лидер демократов в палате представителей Хакин Джеффрис и лидер меньшинства в сенате Чак Шумер.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 29 сентября, планирует встретиться в Белом доме с четырьмя лидерами Конгресса, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на представителя Белого дома и два других источника, знакомых с ходом переговоров.

«Трамп в очередной раз согласился на встречу в Овальном кабинете. Как мы неоднократно заявляли, демократы готовы встретиться где угодно, когда угодно и с кем угодно, чтобы договориться о двухпартийном соглашении о расходах», — говорится в совместном заявлении Шумера и Джеффриса.

Они подчеркнули, что твердо намерены избежать приостановки работы правительства и решить проблему «вызванного республиканцами» кризиса в сфере здравоохранения. «Время на исходе», — заключили политики-демократы.

Если не будут приняты меры, приостановка деятельности правительства начнется в 00:01 по восточному времени (08:01 по Баку) 1 октября.

Шатдаун — это блокировка финансирования госорганов из-за непринятия бюджета Конгрессом. Избежать кризиса возможно, оперативно приняв краткосрочный или годовой закон о финансировании. На данный момент Республиканская и Демократическая партии не могут согласовать даже временное финансирование. Госслужащим грозят принудительные отпуска без сохранения зарплаты, но правоохранительные органы и некоторые другие системы продолжат работу.

Демократы ранее договорились о встрече с Трампом, однако впоследствии вмешались лидеры республиканцев, и президент отменил ее, отмечает AP. Однако Шумер 26 сентября лично поговорил с Тьюном и убедил лидера большинства договориться о встрече с Трампом в связи с угрозой шатдауна.

19 сентября сенаторы обеих партий заблокировали законопроекты о временном финансировании. Демократы требуют увеличения расходов на здравоохранение. Их план стоимостью $1,5 трлн предусматривает выделение $350 млрд на субсидии в рамках программы Obamacare и отмену сокращения расходов в размере $1 трлн на программу Medicaid. Республиканцы надеются, что демократы откажутся от своих требований и пойдут на уступки.

Сенат ушел на каникулы, которые продлятся до 29 сентября. У палаты представителей запланированы более длительные каникулы — до 7 октября. Трамп заявлял, что правительство «вполне может» приостановить работу с 1 октября, после того как сенат не смог принять законопроект о финансировании. При этом он обещал продолжить переговоры с демократами. Джонсон, в свою очередь, отмечал, что «шатдаун демократов» будет иметь катастрофические последствия для страны.