Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Таможня бдит: выявили крупную партию контрабандных лекарств

12:32 1058

Сотрудниками Товузского таможенного управления выявлена крупная партия лекарственных препаратов, которую пытались провести через таможенную границу без декларирования.

В сообщении Управления по связям с общественностью и прессой Государственного таможенного комитета говорится, что на таможенном посту «Красный мост» с использованием стационарной рентгеновской установки было досмотрено грузовое транспортное средство, перевозившее продукты питания из Турции. В грузовом отсеке сотрудники таможни выявили 33 коробки с недекларированными лекарственными средствами различных наименований, общее количество 44 120 единиц. Проводится расследование.

ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить»
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить»
15:26 1982
Судьбоносные выборы в Молдове
Судьбоносные выборы в Молдове
15:15 3637
Си ставит Трампу условие
Си ставит Трампу условие
15:00 691
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании
14:20 1446
Трамп выдвинул Эрдогану невыполнимые условия…
Трамп выдвинул Эрдогану невыполнимые условия…
07:56 8284
Коррупция ударила, а тайфун усугубил
Коррупция ударила, а тайфун усугубил
13:58 1146
Кого Россия отправит на церемонию открытия Игр СНГ в Гяндже?
Кого Россия отправит на церемонию открытия Игр СНГ в Гяндже?
13:25 6204
Не нужна русскому «Лада»
Не нужна русскому «Лада»
00:22 7803
В Армении заявили о раскрытии убийства сторонника Варданяна
В Армении заявили о раскрытии убийства сторонника Варданяна
11:46 2037
«Формула-1» не будет проводиться в Баку?
«Формула-1» не будет проводиться в Баку?
10:34 7183
Идет война ненародная, гибридная война
Идет война ненародная, гибридная война
00:09 4877

