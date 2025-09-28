Таможня бдит: выявили крупную партию контрабандных лекарств

Сотрудниками Товузского таможенного управления выявлена крупная партия лекарственных препаратов, которую пытались провести через таможенную границу без декларирования.
В сообщении Управления по связям с общественностью и прессой Государственного таможенного комитета говорится, что на таможенном посту «Красный мост» с использованием стационарной рентгеновской установки было досмотрено грузовое транспортное средство, перевозившее продукты питания из Турции. В грузовом отсеке сотрудники таможни выявили 33 коробки с недекларированными лекарственными средствами различных наименований, общее количество 44 120 единиц. Проводится расследование.