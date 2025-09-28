Рубио и Лавров «столкнулись»

В Нью-Йорке между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио состоялся напряженный диалог по Украине, утверждает китайский портал Sohu.

Переговоры между Лавровым и Рубио прошли 24 сентября за закрытыми дверями и длились около часа.

«Рубио и Лавров «явно столкнулись» во время встречи в Нью-Йорке 24 сентября», – говорится в публикации.

Из нее следует, что Рубио якобы потребовал от России прекратить боевые действия и предпринять шаги по перемирию. Лавров же сказал, что политика Украины и ряда стран Запада «затягивает конфликт» и является неприемлемой.

Ранее по итогам встречи с Рубио Лавров заявил о готовности Москвы придерживаться линии, выработанной лидерами двух стран на встрече на Аляске.