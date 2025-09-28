USD 1.7000
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Рубио и Лавров «столкнулись»

12:57 2087

В Нью-Йорке между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио состоялся напряженный диалог по Украине, утверждает китайский портал Sohu.

Переговоры между Лавровым и Рубио прошли 24 сентября за закрытыми дверями и длились около часа.

«Рубио и Лавров «явно столкнулись» во время встречи в Нью-Йорке 24 сентября», – говорится в публикации.

Из нее следует, что Рубио якобы потребовал от России прекратить боевые действия и предпринять шаги по перемирию. Лавров же сказал, что политика Украины и ряда стран Запада «затягивает конфликт» и является неприемлемой.

Ранее по итогам встречи с Рубио Лавров заявил о готовности Москвы придерживаться линии, выработанной лидерами двух стран на встрече на Аляске.

ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить»
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить» обновлено 15:26
15:26 1986
Судьбоносные выборы в Молдове
Судьбоносные выборы в Молдове обновлено 15:15
15:15 3639
Си ставит Трампу условие
Си ставит Трампу условие
15:00 693
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании фото, обновлено 14:20
14:20 1446
Трамп выдвинул Эрдогану невыполнимые условия…
Трамп выдвинул Эрдогану невыполнимые условия… шахматная партия в Вашингтоне
07:56 8285
Коррупция ударила, а тайфун усугубил
Коррупция ударила, а тайфун усугубил объектив haqqin.az
13:58 1147
Кого Россия отправит на церемонию открытия Игр СНГ в Гяндже?
Кого Россия отправит на церемонию открытия Игр СНГ в Гяндже? обновлено 13:25
13:25 6204
Не нужна русскому «Лада»
Не нужна русскому «Лада» нет пророка в своем Отечестве; все еще актуально
00:22 7804
В Армении заявили о раскрытии убийства сторонника Варданяна
В Армении заявили о раскрытии убийства сторонника Варданяна
11:46 2039
«Формула-1» не будет проводиться в Баку?
«Формула-1» не будет проводиться в Баку?
10:34 7183
Идет война ненародная, гибридная война
Идет война ненародная, гибридная война наша аналитика; все еще актуально
00:09 4877

