Масштабные реформы сферы транспорта в Гяндже

Ставшие не просто велением времени, но и острой необходимостью реформы транспортного сектора Азербайджана расширяют и масштабы, и географию. Это очередное подтверждение того, что в центре внимания находится модернизация не только Баку и его пригородов, но и регионов республики. И это не просто стремление «подтянуть» периферию до уровня столицы, а часть реализуемой под руководством президента Ильхама Алиева долгосрочной стратегии с целью довести транспортную систему и ее инфраструктуру по всей стране до уровня современных международных требований. Теперь реформы добрались и до Гянджи: Министерство цифрового развития и транспорта реализовало масштабные работы по реконструкции транспортной инфраструктуры в этом втором по величине городе страны.

Охват осуществляемой работы очень широк – обновления затронули многие улицы и проспекты города. При этом вопросам организации и обеспечения безопасности дорожного движения неизменно уделяется особое внимание. С помощью специального оборудования обновлена дорожная разметка протяженностью 128 километров, а на площади 12 тысяч квадратных метров работы осуществлены с использованием ручного труда и технологии двухкомпонентной покраски. На 97 улицах обновлено асфальтовое покрытие. В рамках этого процесса специалисты с помощью новейшего оборудования провели тщательный анализ транспортной инфраструктуры Гянджи и разработали детальный план работ, в результате которых установлено более 4000 дорожных знаков. Следует отметить, что на всех этапах процесса – от анализа ситуации, изучения параметров и возможностей дорожной инфраструктуры и вплоть до разработки плана и его реализации - вся работа строится на основе передовой международной практики с применением новейших достижений в этой сфере.

При планировании работ специалисты традиционно учли необходимость обеспечения комфорта всех участников движения. Одно из новшеств – появление в Гяндже первых полос для движения стремительно набирающих популярность микромобильных средств: после проведенного анализа были определены места, подходящие для создания соответствующей сети. Уже есть и результаты - в настоящее время протяженность полос микромобильности составляет 2,7 км. Работы продолжаются: на первом этапе планируется проложить еще 2,6 км. Предусмотрено довести протяженность дорожек для движения велосипедов и скутеров до 5,3 км.

Одним из основных направлений реформ является, конечно же, модернизация системы общественного транспорта. В рамках продолжения мер по обеспечению прозрачной конкурентной среды в сфере пассажирских перевозок и соблюдению требований законодательства при распределении маршрутов в Гяндже проведен масштабный анализ, результатом которого стало формирование новой маршрутной сети. Осуществлена оптимизация сети, состоявшей из 32 маршрутных линий. В итоге, с учетом определенных случаев дублирования и других факторов, а также с целью повышения доступности и сокращения избыточного пробега сочтено целесообразым функционирование 22 маршрутных линий. С учетом уже новой сети проведен конкурс по 20 внутригородским и 2 пригородным автобусным маршрутам. Победившие в конкурсе компании приступили к эксплуатации маршрутов, для использования на которых приобретено в общей сложности 280 современных комфортабельных автобусов.

Существенным нововведением стало применение на общественном транспорте в Гяндже передовых цифровых технологий: это система безналичной оплаты CityCard, а также - впервые в Азербайджане – возможность оплатить поездку банковскими картами при помощи телефонов и других устройств с использованием технологии NFC. Также можно приобрести физическую проездную карту с возможностью пополнения в терминалах и осуществлять генерацию QR-кода через приложение. Кстати, вся информация об этом имеется на сайте https://citycard.az/.

В целях оптимизации осуществлена большая работа по модернизации инфраструктуры пассажироперевозок: у железнодорожного вокзала Гянджи создан хаб по примеру успешно функционирующих в Баку мультимодальных транспортно-пересадочных узлов. Для удобства пассажиров в центре транспортного обмена наряду с местами для ожидания будут созданы и зоны отдыха. Хаб позволит устранить имевшую место проблему с хаотичной парковкой на территории. Это не только создавало препятствия нормальному движению транспорта, но и негативно сказывалось на облике города. На территорию хаба будут прибывать автобусы, курсирующие в направлении Самухского района, а также 6 внутригородских маршрутов Гянджи.

Кроме того, построен соответствующий современным стандартам комплекс автобусного парка общей площадью 10 гектаров, в котором помимо основного и вспомогательного административных зданий функционируют центр технического осмотра и ремонта, автомойка с возможностью повторного использования 85% воды после фильтрации, заправочная станция, трансформаторный пункт и котельная. Здесь работой обеспечено 675 человек – 553 водителя и 122 человека из числа административного и технического персонала. Ввод в эксплуатацию нового депо, в котором созданы условия для обслуживания 300 автобусов, позволит обеспечить эффективное управление общественным транспортом Гянджи.

Специалисты проанализировали также ситуацию с автобусными остановками в городе: в целях обеспечения комфорта и безопасности пассажиров с учетом транспортной инфраструктуры и потребностей населения установлено 34 современных остановочных павильона.

Основательно подошли в Гяндже и к набору профессиональных водителей для работы в сфере общественного транспорта. С этой целью сотрудники Учебно-образовательного центра AYNA проводят тренинги для водителей автобусов, которые получили право участвовать в теоретических и практических занятиях по профессиональной деятельности и правилам поведения. Всего для работы в сфере общественного транспорта в этом городе заявки подали более 800 человек. По итогам первичной оценки 634 кандидата прошли на следующий этап. После медицинского осмотра они постепенно привлекаются к процессу обучения. 423 водителя успешно завершили тренинги и сдали экзамен.