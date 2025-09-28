USD 1.7000
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Коррупция ударила, а тайфун усугубил

Газа (Палестина). Палестинские дети под израильскими ударами

Бейрут (Ливан). Сторонники «Хезболлы» отмечают годовщину убийства Хасана Насраллы

Нью-Йорк (США). Выступление премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в ООН прошло при почти пустом зале

Антананариву (Мадагаскар). Сгоревший торговый комплекс, разграбленный во время протестов из-за частых отключений электроэнергии и нехватки воды

Калумпит (Филиппины). Собака на крыше дома в затопленной деревне. Коррупция парализовала систему борьбы с наводнениями в провинции Булакан, а частые тайфуны усугубили ситуацию

Сан-Мигель (Португалия). Мужчина фотографирует волны, разбивающиеся о скалы возле набережной во время прохождения посттропического циклона Габриэль

Джамнагар (Индия). Индуисты исполняют Гарбу, традиционный народный танец босиком на маленьких хлопковых огненных шариках во время фестиваля Наваратри

ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить»
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить»
15:26 1988
Судьбоносные выборы в Молдове
Судьбоносные выборы в Молдове
15:15 3643
Си ставит Трампу условие
Си ставит Трампу условие
15:00 701
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании
14:20 1448
Трамп выдвинул Эрдогану невыполнимые условия…
Трамп выдвинул Эрдогану невыполнимые условия…
07:56 8289
Коррупция ударила, а тайфун усугубил
Коррупция ударила, а тайфун усугубил
13:58 1150
Кого Россия отправит на церемонию открытия Игр СНГ в Гяндже?
Кого Россия отправит на церемонию открытия Игр СНГ в Гяндже?
13:25 6206
Не нужна русскому «Лада»
Не нужна русскому «Лада»
00:22 7804
В Армении заявили о раскрытии убийства сторонника Варданяна
В Армении заявили о раскрытии убийства сторонника Варданяна
11:46 2041
«Формула-1» не будет проводиться в Баку?
«Формула-1» не будет проводиться в Баку?
10:34 7185
Идет война ненародная, гибридная война
Идет война ненародная, гибридная война
00:09 4877

