Коррупция ударила, а тайфун усугубил

Газа (Палестина). Палестинские дети под израильскими ударами
Бейрут (Ливан). Сторонники «Хезболлы» отмечают годовщину убийства Хасана Насраллы
Нью-Йорк (США). Выступление премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в ООН прошло при почти пустом зале
Антананариву (Мадагаскар). Сгоревший торговый комплекс, разграбленный во время протестов из-за частых отключений электроэнергии и нехватки воды
Калумпит (Филиппины). Собака на крыше дома в затопленной деревне. Коррупция парализовала систему борьбы с наводнениями в провинции Булакан, а частые тайфуны усугубили ситуацию
Сан-Мигель (Португалия). Мужчина фотографирует волны, разбивающиеся о скалы возле набережной во время прохождения посттропического циклона Габриэль
Джамнагар (Индия). Индуисты исполняют Гарбу, традиционный народный танец босиком на маленьких хлопковых огненных шариках во время фестиваля Наваратри