Коррупция ударила, а тайфун усугубил

Газа (Палестина). Палестинские дети под израильскими ударами

Бейрут (Ливан). Сторонники «Хезболлы» отмечают годовщину убийства Хасана Насраллы

Нью-Йорк (США). Выступление премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в ООН прошло при почти пустом зале

Антананариву (Мадагаскар). Сгоревший торговый комплекс, разграбленный во время протестов из-за частых отключений электроэнергии и нехватки воды

Калумпит (Филиппины). Собака на крыше дома в затопленной деревне. Коррупция парализовала систему борьбы с наводнениями в провинции Булакан, а частые тайфуны усугубили ситуацию

Сан-Мигель (Португалия). Мужчина фотографирует волны, разбивающиеся о скалы возле набережной во время прохождения посттропического циклона Габриэль