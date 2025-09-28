Спецслужбы Франции установили, кто осквернял мечети и синагоги

По данным следствия, он руководил актами вандализма с зеленой краской против Мемориала Шоа, трех синагог и ресторана в Париже в мае. Также группа людей по его заданию подбрасывала свиные головы к мечетям в ночь на 8 сентября.

По мнению французских следователей, он может быть связан с подразделением ГРУ 29155, ответственным за гибридные операции, выводы подтверждает французская контрразведка, пишет Le Monde. Контакт с сербским посредником, как полагают, происходил через мессенджер Telegram. Подозреваемый в связях с Москвой привлек соотечественников к обеим операциям во Франции, выдавал задания и поддерживал связь с ними во время их пребывания в стране по указанию кураторов.

Одна из акций произошла 31 мая: зеленой краской облили мемориал жертвам Холокоста в 4-м округе Парижа. В тот же день аналогичные следы вандализма нашли в синагогах Турнель и Агудас Хакехилос, а также в ресторане Chez Marianne. На месте изъяли банки с краской и рабочий комбинезон. Спустя три дня в Антибе на Лазурном берегу задержали троих подозреваемых сербов. Их арестовали, когда они готовились покинуть Францию.

Следующая атака произошла в ночь на 9 сентября: возле девяти мечетей в Париже и его пригородах нашли свиные головы. На некоторых из них было написано «Макрон». Камеры наблюдения зафиксировали, как злоумышленники снимали свои действия на видео: ролики предназначались для публикации в интернете, чтобы вызвать общественный резонанс, пишет Le Monde.

Местное издание Ici Normandie установило, что за несколько дней до этого двое мужчин приобрели у фермера десять свиных голов. Он отметил сербские номера их автомобиля и сообщил о них полиции. В день инцидента машина была замечена в центре Парижа, недалеко от мечети в районе Оберкампф. Судьба десятой головы неизвестна. О задержании участников второй акции не сообщается.