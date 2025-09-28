USD 1.7000
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Спецслужбы Франции установили, кто осквернял мечети и синагоги

13:55 1159

Французские спецслужбы продолжают расследование гибридных операций в стране по разжиганию межнациональной розни. По данным Le Monde, координатором ряда атак оказался гражданин Сербии, на его арест выдан ордер.

По данным следствия, он руководил актами вандализма с зеленой краской против Мемориала Шоа, трех синагог и ресторана в Париже в мае. Также группа людей по его заданию подбрасывала свиные головы к мечетям в ночь на 8 сентября.

По мнению французских следователей, он может быть связан с подразделением ГРУ 29155, ответственным за гибридные операции, выводы подтверждает французская контрразведка, пишет Le Monde. Контакт с сербским посредником, как полагают, происходил через мессенджер Telegram. Подозреваемый в связях с Москвой привлек соотечественников к обеим операциям во Франции, выдавал задания и поддерживал связь с ними во время их пребывания в стране по указанию кураторов.

Одна из акций произошла 31 мая: зеленой краской облили мемориал жертвам Холокоста в 4-м округе Парижа. В тот же день аналогичные следы вандализма нашли в синагогах Турнель и Агудас Хакехилос, а также в ресторане Chez Marianne. На месте изъяли банки с краской и рабочий комбинезон. Спустя три дня в Антибе на Лазурном берегу задержали троих подозреваемых сербов. Их арестовали, когда они готовились покинуть Францию.

Следующая атака произошла в ночь на 9 сентября: возле девяти мечетей в Париже и его пригородах нашли свиные головы. На некоторых из них было написано «Макрон». Камеры наблюдения зафиксировали, как злоумышленники снимали свои действия на видео: ролики предназначались для публикации в интернете, чтобы вызвать общественный резонанс, пишет Le Monde.

Местное издание Ici Normandie установило, что за несколько дней до этого двое мужчин приобрели у фермера десять свиных голов. Он отметил сербские номера их автомобиля и сообщил о них полиции. В день инцидента машина была замечена в центре Парижа, недалеко от мечети в районе Оберкампф. Судьба десятой головы неизвестна. О задержании участников второй акции не сообщается.

ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить»
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить» обновлено 15:26
15:26 1988
Судьбоносные выборы в Молдове
Судьбоносные выборы в Молдове обновлено 15:15
15:15 3645
Си ставит Трампу условие
Си ставит Трампу условие
15:00 702
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании фото, обновлено 14:20
14:20 1450
Трамп выдвинул Эрдогану невыполнимые условия…
Трамп выдвинул Эрдогану невыполнимые условия… шахматная партия в Вашингтоне
07:56 8289
Коррупция ударила, а тайфун усугубил
Коррупция ударила, а тайфун усугубил объектив haqqin.az
13:58 1152
Кого Россия отправит на церемонию открытия Игр СНГ в Гяндже?
Кого Россия отправит на церемонию открытия Игр СНГ в Гяндже? обновлено 13:25
13:25 6207
Не нужна русскому «Лада»
Не нужна русскому «Лада» нет пророка в своем Отечестве; все еще актуально
00:22 7804
В Армении заявили о раскрытии убийства сторонника Варданяна
В Армении заявили о раскрытии убийства сторонника Варданяна
11:46 2041
«Формула-1» не будет проводиться в Баку?
«Формула-1» не будет проводиться в Баку?
10:34 7187
Идет война ненародная, гибридная война
Идет война ненародная, гибридная война наша аналитика; все еще актуально
00:09 4878

