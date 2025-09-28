Черный лебедь молдавских выборов

Возвращение в Молдову за три дня до парламентских выборов олигарха Влада Плахотнюка, самого влиятельного в прошлом человека страны, как и ожидалось, наделало много шума. Многие местные и зарубежные аналитики считают, что он не в силах повлиять на результаты голосования, хотя, даже находясь в тюрьме, Плахотнюк всколыхнул политическую среду. А если принять во внимание крайне расплывчатую картину рейтингов и фактическую непредсказуемость итогов электоральной кампании, можно допустить его последующее вхождение в парламент.
Влад (Владимир) Плахотнюк, бывший лидер Демократической партии Молдовы и один из самых противоречивых политиков страны, в медийном контенте и общественном сознании плотно связан с преступными схемами и коррупцией. В десятые годы его наградили прозвищем «хозяин Молдовы», а позже – титулом некоего «абсолютного зла» со всеми вытекающими последствиями. В 2019 году он спешно выехал из республики после смены власти, в дальнейшем против него возбудили серию уголовных дел и объявили в международный розыск.
В камере Филата, в тюрьме Котовского
Власти сослались на неукоснительное следование процедурам. Тем временем Плахотнюку предъявили обвинения, среди которых организация преступного сообщества, коррупция, растрата государственных средств и другие тяжкие преступления, связанные с кражей миллиарда из казны и периодом его фактического управления Молдовой в 2010-х годах.
Первое судебное заседание состоялось на следующий день, но в особой атмосфере: прошло сообщение о минировании, что вынудило эвакуировать присутствующих. Сам Плахотнюк не явился на слушание. Несмотря на это, суд постановил оставить его под стражей на 30 дней в качестве предварительной меры. Он находится в самой прославленной тюрьме Молдовы, где сейчас содержат башкана Гагаузии Евгению Гуцул и откуда 100 лет назад сбежал Григорий Котовский. По слухам, олигарх занял отремонтированную камеру Влада Филата – ту самую, куда главный конкурент Плахотнюка угодил его же трудами, выйдя на свободу как раз в 2019 году после бегства «злого гения».
В Греции были изъяты предметы и документы, которые могут послужить доказательной базой, и, как сообщили прокуроры, их передача в Молдову осуществляется по дипломатической почте. Одновременно свою экстрадицию потребовала Россия, ссылаясь на наличие обвинений и на ее территории, включая дело о заказе на убийство молдавского политика Ренато Усатого – экстравагантного лидера не менее экстравагантной «Нашей партии». Она участвует в парламентских выборах и имеет шансы преодолеть 5- процентный барьер.
Интригующим моментом стал призыв Плахотнюка, пребывающего под стражей, к сторонникам и избирателям голосовать за «реальную оппозицию» и, в частности, «Нашу партию» Усатого. По поводу остальных оппозиционеров теперь гадают аналитики: то ли это блок «левых» с двумя бывшими президентами, социалистами, коммунистами, партией потенциального ставленника Кремля, экс-премьера Василия Тарлева, и исключенной из гонки бывшей главой Гагаузии Ириной Влах, то ли это центристы из «Альтернативы» в лице мэра Кишинева, прежнего советника Воронина и других харизматичных лидеров, то ли некая «темная лошадка».
Кто боится Плахотнюка?
Одним из первых отреагировал Ренато Усатый. Он немедленно выступил с заявлением, в котором назвал высказывания опального олигарха спланированной провокацией с целью отвлечь внимание избирателей от реальных проблем страны и дискредитировать политическую оппозицию. В риторике Усатого прослеживается попытка сместить акцент с уголовных обвинений на политическую борьбу, что для одних аналитиков – подтверждение связи с Плахотнюком, для других – общая игра в пользу «президентской» партии PAS.
Единственным крупным политиком, выразившим приветствие Плахотнюку при его возвращении в Молдову, стал Игорь Додон, бывший президент и лидер Партии социалистов. Его ироничное «Welcome back в Молдову» вызвало волну противоречивых комментариев. Оппоненты расценили это как проявление лояльности к коррумпированному прошлому страны и попытку реванша «старой гвардии», указывая, что Додон публично не осуждал режим Плахотнюка. Нашлись и те, кто напомнил об уголовном деле против лидера социалистов, не раз подчеркивавшего свое желание вызвать олигарха в качестве свидетеля на процесс. Запутанности добавляет клише «агентов Кремля», которым нарекли левых провластные СМИ. Из этой логики должно следовать и причисление к таковым Плахотнюка, которого в кулуарах подозревают в игре за другой лагерь.
При этом некоторые представители оппозиционных блоков считают, что судебное преследование бывшего председателя Демпартии— часть политической интриги, направленной на устранение конкурентов и закрепление власти PAS. Появляются версии о якобы инсценированной поимке и экстрадиции, которые должны сыграть на руку действующей власти в преддверии выборов.
Со стороны правительства тоже прозвучали отнюдь не однозначные реакции. Так, действующий премьер-министр Дорин Речан, возглавлявший МВД при правлении партии Влада Филата, врага Плахотнюка, предсказуемо назвал экстрадицию шансом для Молдовы провести масштабное очищение власти и судебной системы. Однако Речан также отметил, что многое зависит от предстоящих выборов: если партия PAS сохранит большинство, процесс правосудия продолжится, а в противном случае — возможен откат назад.
Президент Майя Санду, чью официальную позицию поддержали многие международные партнеры, заявила, что государство обязано обеспечить прозрачное и справедливое расследование с недопустимостью вмешательства политических интересов в правосудие. По словам Санду, ей «поступали сигналы, что если они придут к власти, Додон и Плахотнюк посадят ее в тюрьму», добавив, что у олигарха есть продуманный план.
«Что значит «сдался»? Что значит «человек хочет попасть в тюрьму»? Он скрывался шесть лет, и я ни секунды не верю, что он сам захотел быть арестованным. Думаю, он строит планы», - сказала глава государства в интервью местным СМИ.
При упоминании о компрометирующих материалах, которые Плахотнюк собрал на политиков, она отметила, что «часть была обнародована еще в 2019 году, но остальное хранится до того момента, когда, согласно его чаяниям, к власти вернутся его союзники». Относительно возможного освобождения Плахотнюка или его возвращения в политику Санду подчеркнула ответственность судебной системы и назвала происходящее тестом для молдавской юстиции.
Казнить нельзя помиловать, или планы внутри планов
Данные последних предвыборных опросов дают очень туманную картину: они настолько разнятся, что можно предполагать и полное сохранение за Молдовой либерального и проевропейского курса, и разворот в противоположную сторону. Неизвестна позиция как минимум трети избирателей – люди либо не определились, либо не пожелали раскрывать социологам свои предпочтения.
На таком фоне постоянный рефрен властей о российском вмешательстве и штрафах в 2000 долларов за продажу голосов звучит настораживающе. И тут, ко всему прочему, из шестилетнего небытия возвращается «официальное зло всея Молдовы» и делает резонансные заявления. Часть аналитиков, хотя и не отрицает его способностей манипулятора и игрока крупного масштаба, считает, что на подобные вещи и внимания обращать не стоит, поскольку Влад Плахотнюк на исход выборов повлиять не сумеет из-за ограничений в виде ареста, тюрьмы и судебных постановлений, не позволяющих участвовать в политической жизни.
С другой стороны, есть эксперты, которые говорят о подконтрольных ему структурах и вольных или невольных союзниках, представителях и соратниках, способных не только продвигать влияние олигарха, но и добиться его освобождения, а возможно, и вхождения в парламент. К ним причисляют упомянутые блоки Игоря Додона и Владимира Воронина, «Альтернативу» с лидерами из числа бывших социалистов-коммунистов и всё ту же «Нашу партию» Усатого.
Непредсказуемый парламент
Является мифом или существует ли в реальности легендарный банк «компромата на всех», собранный Владом Плахотнюком, едва ли можно сказать достоверно. Однако, как, например, в случае с Усатым или с ярким активистом PAS Раду Марианом, который объяснил контакт с олигархом культурными проектами мамы и брата, слухи множатся не на пустом месте. Да и сама президент Майя Санду фактически их подтвердила. Так что события могут развернуться абсолютно неожиданным образом, вплоть до явления Плахотнюка в парламенте.
На текущий момент известно о двух фаворитах предвыборной гонки – правящая PAS и «левые» оппозиционеры во главе с Додоном и Ворониным. Существует, конечно, относительно небольшой шанс, что «президентской» партии хватит голосов, чтобы снова добиться подавляющего большинства. Более реален расклад с двумя крупными фракциями и колеблющимися мелкими группами. Вот они-то и станут фактором корректировки.
Какие именно рычаги теоретически может использовать бывший «хозяин Молдовы» – убеждение, манипуляцию или шантаж, – остается гадать, но это создает предпосылки для того, чтобы при смене власти в парламенте он быстро освободился и обрел прежнее влияние, вновь став реальным игроком. И уголовное дело не помешает – прецеденты были и есть: например, Додон является обвиняемым, а беглый олигарх Илан Шор прошел в парламент, уже будучи осужденным на длительный срок.
Никому не известно, в какое формирование, преодолевшее избирательный порог, вступил бы экс-лидер демократов, учитывая, что его партию из нынешних выборов исключили, но система позволяет заменить действующего депутата, скажем, по состоянию здоровья или при переходе на другую работу. Войдя в число первых лиц или заменив председателя, новый член партии имеет шанс занять депутатское кресло.
Впрочем, существует озвученная политическими экспертами вероятность, что новому парламенту не удастся сформировать коалицию и назначить правительство в установленные сроки или правящая власть объявит о крупных нарушениях и отменит результат выборов. Тогда будут назначены внеочередные выборы, и у Влада Плахотнюка появится дополнительный временной ресурс, которого не было на данный момент, ведь его «ускоренная» экстрадиция странным образом затянулась. Стало быть, олигарху может оказаться выгоднее направить свои силы не на удобный консенсус, а на развал коалиций и компрометацию выборов, ослабляя власть PAS ее же руками.