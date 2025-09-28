Черный лебедь молдавских выборов

Возвращение в Молдову за три дня до парламентских выборов олигарха Влада Плахотнюка, самого влиятельного в прошлом человека страны, как и ожидалось, наделало много шума. Многие местные и зарубежные аналитики считают, что он не в силах повлиять на результаты голосования, хотя, даже находясь в тюрьме, Плахотнюк всколыхнул политическую среду. А если принять во внимание крайне расплывчатую картину рейтингов и фактическую непредсказуемость итогов электоральной кампании, можно допустить его последующее вхождение в парламент. Влад (Владимир) Плахотнюк, бывший лидер Демократической партии Молдовы и один из самых противоречивых политиков страны, в медийном контенте и общественном сознании плотно связан с преступными схемами и коррупцией. В десятые годы его наградили прозвищем «хозяин Молдовы», а позже – титулом некоего «абсолютного зла» со всеми вытекающими последствиями. В 2019 году он спешно выехал из республики после смены власти, в дальнейшем против него возбудили серию уголовных дел и объявили в международный розыск.

В камере Филата, в тюрьме Котовского Власти сослались на неукоснительное следование процедурам. Тем временем Плахотнюку предъявили обвинения, среди которых организация преступного сообщества, коррупция, растрата государственных средств и другие тяжкие преступления, связанные с кражей миллиарда из казны и периодом его фактического управления Молдовой в 2010-х годах. Первое судебное заседание состоялось на следующий день, но в особой атмосфере: прошло сообщение о минировании, что вынудило эвакуировать присутствующих. Сам Плахотнюк не явился на слушание. Несмотря на это, суд постановил оставить его под стражей на 30 дней в качестве предварительной меры. Он находится в самой прославленной тюрьме Молдовы, где сейчас содержат башкана Гагаузии Евгению Гуцул и откуда 100 лет назад сбежал Григорий Котовский. По слухам, олигарх занял отремонтированную камеру Влада Филата – ту самую, куда главный конкурент Плахотнюка угодил его же трудами, выйдя на свободу как раз в 2019 году после бегства «злого гения». В Греции были изъяты предметы и документы, которые могут послужить доказательной базой, и, как сообщили прокуроры, их передача в Молдову осуществляется по дипломатической почте. Одновременно свою экстрадицию потребовала Россия, ссылаясь на наличие обвинений и на ее территории, включая дело о заказе на убийство молдавского политика Ренато Усатого – экстравагантного лидера не менее экстравагантной «Нашей партии». Она участвует в парламентских выборах и имеет шансы преодолеть 5- процентный барьер. Интригующим моментом стал призыв Плахотнюка, пребывающего под стражей, к сторонникам и избирателям голосовать за «реальную оппозицию» и, в частности, «Нашу партию» Усатого. По поводу остальных оппозиционеров теперь гадают аналитики: то ли это блок «левых» с двумя бывшими президентами, социалистами, коммунистами, партией потенциального ставленника Кремля, экс-премьера Василия Тарлева, и исключенной из гонки бывшей главой Гагаузии Ириной Влах, то ли это центристы из «Альтернативы» в лице мэра Кишинева, прежнего советника Воронина и других харизматичных лидеров, то ли некая «темная лошадка».

Кто боится Плахотнюка? Одним из первых отреагировал Ренато Усатый. Он немедленно выступил с заявлением, в котором назвал высказывания опального олигарха спланированной провокацией с целью отвлечь внимание избирателей от реальных проблем страны и дискредитировать политическую оппозицию. В риторике Усатого прослеживается попытка сместить акцент с уголовных обвинений на политическую борьбу, что для одних аналитиков – подтверждение связи с Плахотнюком, для других – общая игра в пользу «президентской» партии PAS. Единственным крупным политиком, выразившим приветствие Плахотнюку при его возвращении в Молдову, стал Игорь Додон, бывший президент и лидер Партии социалистов. Его ироничное «Welcome back в Молдову» вызвало волну противоречивых комментариев. Оппоненты расценили это как проявление лояльности к коррумпированному прошлому страны и попытку реванша «старой гвардии», указывая, что Додон публично не осуждал режим Плахотнюка. Нашлись и те, кто напомнил об уголовном деле против лидера социалистов, не раз подчеркивавшего свое желание вызвать олигарха в качестве свидетеля на процесс. Запутанности добавляет клише «агентов Кремля», которым нарекли левых провластные СМИ. Из этой логики должно следовать и причисление к таковым Плахотнюка, которого в кулуарах подозревают в игре за другой лагерь. При этом некоторые представители оппозиционных блоков считают, что судебное преследование бывшего председателя Демпартии— часть политической интриги, направленной на устранение конкурентов и закрепление власти PAS. Появляются версии о якобы инсценированной поимке и экстрадиции, которые должны сыграть на руку действующей власти в преддверии выборов. Со стороны правительства тоже прозвучали отнюдь не однозначные реакции. Так, действующий премьер-министр Дорин Речан, возглавлявший МВД при правлении партии Влада Филата, врага Плахотнюка, предсказуемо назвал экстрадицию шансом для Молдовы провести масштабное очищение власти и судебной системы. Однако Речан также отметил, что многое зависит от предстоящих выборов: если партия PAS сохранит большинство, процесс правосудия продолжится, а в противном случае — возможен откат назад.

Президент Майя Санду, чью официальную позицию поддержали многие международные партнеры, заявила, что государство обязано обеспечить прозрачное и справедливое расследование с недопустимостью вмешательства политических интересов в правосудие. По словам Санду, ей «поступали сигналы, что если они придут к власти, Додон и Плахотнюк посадят ее в тюрьму», добавив, что у олигарха есть продуманный план. «Что значит «сдался»? Что значит «человек хочет попасть в тюрьму»? Он скрывался шесть лет, и я ни секунды не верю, что он сам захотел быть арестованным. Думаю, он строит планы», - сказала глава государства в интервью местным СМИ. При упоминании о компрометирующих материалах, которые Плахотнюк собрал на политиков, она отметила, что «часть была обнародована еще в 2019 году, но остальное хранится до того момента, когда, согласно его чаяниям, к власти вернутся его союзники». Относительно возможного освобождения Плахотнюка или его возвращения в политику Санду подчеркнула ответственность судебной системы и назвала происходящее тестом для молдавской юстиции. Казнить нельзя помиловать, или планы внутри планов Данные последних предвыборных опросов дают очень туманную картину: они настолько разнятся, что можно предполагать и полное сохранение за Молдовой либерального и проевропейского курса, и разворот в противоположную сторону. Неизвестна позиция как минимум трети избирателей – люди либо не определились, либо не пожелали раскрывать социологам свои предпочтения. На таком фоне постоянный рефрен властей о российском вмешательстве и штрафах в 2000 долларов за продажу голосов звучит настораживающе. И тут, ко всему прочему, из шестилетнего небытия возвращается «официальное зло всея Молдовы» и делает резонансные заявления. Часть аналитиков, хотя и не отрицает его способностей манипулятора и игрока крупного масштаба, считает, что на подобные вещи и внимания обращать не стоит, поскольку Влад Плахотнюк на исход выборов повлиять не сумеет из-за ограничений в виде ареста, тюрьмы и судебных постановлений, не позволяющих участвовать в политической жизни. С другой стороны, есть эксперты, которые говорят о подконтрольных ему структурах и вольных или невольных союзниках, представителях и соратниках, способных не только продвигать влияние олигарха, но и добиться его освобождения, а возможно, и вхождения в парламент. К ним причисляют упомянутые блоки Игоря Додона и Владимира Воронина, «Альтернативу» с лидерами из числа бывших социалистов-коммунистов и всё ту же «Нашу партию» Усатого.