Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Саркози «ожидал всего, но не этого»

14:45 558

Бывший президент Франции Николя Саркози не ожидал приговора к реальному тюремному сроку. Об этом он признался в интервью Le Journal du dimanche.

Саркози заявил, что не понимает, почему суд настаивает на немедленном исполнении приговора. По его словам, во время процесса были нарушены «все грани закона».

«Я ожидал всего, но, признаюсь, не этого. Все зашло даже дальше, чем я мог себе представить. Были нарушены все границы закона. Это просто невероятно. Даже в своих яростных требованиях Национальная финансовая прокуратура не просила об этом!» — сказал Николя Саркози.

Он отметил, что не понимает обоснование суда для немедленного приведения приговора в действие. Судьи сослались на «риск нарушения общественного порядка», если экс-президент останется на свободе.

Приговор Саркози огласили 25 сентября, его обвиняют в «участии в преступном сообществе». По версии суда, предвыборная кампания Саркози финансировалась ливийским режимом. За это его приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. Фактически это означает, что он будет заключен в тюрьму в ближайшие недели. Саркози намерен обжаловать решение суда и доказать свою невиновность.

ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить»
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить» обновлено 15:26
15:26 1988
Судьбоносные выборы в Молдове
Судьбоносные выборы в Молдове обновлено 15:15
15:15 3647
Си ставит Трампу условие
Си ставит Трампу условие
15:00 705
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании фото, обновлено 14:20
14:20 1452
Трамп выдвинул Эрдогану невыполнимые условия…
Трамп выдвинул Эрдогану невыполнимые условия… шахматная партия в Вашингтоне
07:56 8293
Коррупция ударила, а тайфун усугубил
Коррупция ударила, а тайфун усугубил объектив haqqin.az
13:58 1154
Кого Россия отправит на церемонию открытия Игр СНГ в Гяндже?
Кого Россия отправит на церемонию открытия Игр СНГ в Гяндже? обновлено 13:25
13:25 6207
Не нужна русскому «Лада»
Не нужна русскому «Лада» нет пророка в своем Отечестве; все еще актуально
00:22 7804
В Армении заявили о раскрытии убийства сторонника Варданяна
В Армении заявили о раскрытии убийства сторонника Варданяна
11:46 2041
«Формула-1» не будет проводиться в Баку?
«Формула-1» не будет проводиться в Баку?
10:34 7189
Идет война ненародная, гибридная война
Идет война ненародная, гибридная война наша аналитика; все еще актуально
00:09 4879

