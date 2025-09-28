Саркози «ожидал всего, но не этого»

Саркози заявил, что не понимает, почему суд настаивает на немедленном исполнении приговора. По его словам, во время процесса были нарушены «все грани закона».

Бывший президент Франции Николя Саркози не ожидал приговора к реальному тюремному сроку. Об этом он признался в интервью Le Journal du dimanche.

«Я ожидал всего, но, признаюсь, не этого. Все зашло даже дальше, чем я мог себе представить. Были нарушены все границы закона. Это просто невероятно. Даже в своих яростных требованиях Национальная финансовая прокуратура не просила об этом!» — сказал Николя Саркози.

Он отметил, что не понимает обоснование суда для немедленного приведения приговора в действие. Судьи сослались на «риск нарушения общественного порядка», если экс-президент останется на свободе.

Приговор Саркози огласили 25 сентября, его обвиняют в «участии в преступном сообществе». По версии суда, предвыборная кампания Саркози финансировалась ливийским режимом. За это его приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. Фактически это означает, что он будет заключен в тюрьму в ближайшие недели. Саркози намерен обжаловать решение суда и доказать свою невиновность.