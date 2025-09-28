Си ставит Трампу условие

Председатель КНР Си Цзиньпин поставил условие для заключения торгового соглашения с США: он потребовал от президента Дональда Трампа официально отвергнуть независимость Тайваня. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между двумя странами.

По информации издания, китайский лидер собирается использовать торговые переговоры как инструмент давления на американского президента. Китайская сторона хочет, чтобы США не просто воздерживались от поддержки независимости Тайваня, как это было во времена администрации Байдена, а официально заявили о своей оппозиции этому вопросу.

Источник заявляет, что сейчас Пекин настаивает на четком политическом заявлении Вашингтона, что станет условием для продолжения и оформления торгового договора. Предположительно, переговоры между сторонами могут пройти на предстоящем саммите АТЭС в Южной Корее.