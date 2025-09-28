USD 1.7000
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Си ставит Трампу условие

15:00 706

Председатель КНР Си Цзиньпин поставил условие для заключения торгового соглашения с США: он потребовал от президента Дональда Трампа официально отвергнуть независимость Тайваня. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между двумя странами.

По информации издания, китайский лидер собирается использовать торговые переговоры как инструмент давления на американского президента. Китайская сторона хочет, чтобы США не просто воздерживались от поддержки независимости Тайваня, как это было во времена администрации Байдена, а официально заявили о своей оппозиции этому вопросу.

Источник заявляет, что сейчас Пекин настаивает на четком политическом заявлении Вашингтона, что станет условием для продолжения и оформления торгового договора. Предположительно, переговоры между сторонами могут пройти на предстоящем саммите АТЭС в Южной Корее.

ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить»
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить» обновлено 15:26
15:26 1989
Судьбоносные выборы в Молдове
Судьбоносные выборы в Молдове обновлено 15:15
15:15 3648
Си ставит Трампу условие
Си ставит Трампу условие
15:00 707
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании фото, обновлено 14:20
14:20 1453
Трамп выдвинул Эрдогану невыполнимые условия…
Трамп выдвинул Эрдогану невыполнимые условия… шахматная партия в Вашингтоне
07:56 8294
Коррупция ударила, а тайфун усугубил
Коррупция ударила, а тайфун усугубил объектив haqqin.az
13:58 1154
Кого Россия отправит на церемонию открытия Игр СНГ в Гяндже?
Кого Россия отправит на церемонию открытия Игр СНГ в Гяндже? обновлено 13:25
13:25 6208
Не нужна русскому «Лада»
Не нужна русскому «Лада» нет пророка в своем Отечестве; все еще актуально
00:22 7804
В Армении заявили о раскрытии убийства сторонника Варданяна
В Армении заявили о раскрытии убийства сторонника Варданяна
11:46 2041
«Формула-1» не будет проводиться в Баку?
«Формула-1» не будет проводиться в Баку?
10:34 7190
Идет война ненародная, гибридная война
Идет война ненародная, гибридная война наша аналитика; все еще актуально
00:09 4879

