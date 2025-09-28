Захарова обвиняет Запад: хотят разорвать связи России и Казахстана

Западные страны стремятся «разорвать связи между народами» России и Казахстана, но единое культурное поле двух стран, сформированное веками, помогает этого не допустить. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«Через медиа люди получают доступ к объективной картине происходящего, лучше понимают традиции. Да и в современном мире существуют силы, стремящиеся, как вы понимаете, разорвать связи между нашими народами. Да, это так, к сожалению, это реальность. Они пытаются навязать чуждые нам подходы, ослабить то, что созидалось самоотверженным трудом целого поколения. А если мы вспомним наше боевое братство прошлой эпохи, то не только трудом, но и пролитой в сражениях с общим врагом кровью. Однако наша общая история, общие ценности всегда служили фундаментом для противостояния, противодействия внешнему давлению», - сказала Захарова в видеоприветствии к организаторам и участникам второго Российско-казахстанского медиафорума.

По словам Захаровой, «сегодня мы совместно развиваем проекты в гуманитарной сфере, поддерживаем языковое взаимодействие, создаем благоприятные условия для работы средств массовой информации наших стран».