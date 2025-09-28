Российский тренер: В Азербайджане живем шикарно

Чемпионка Игр стран СНГ в командном турнире по настольному теннису россиянка Екатерина Дроздова очень довольна приемом в Габале. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

«Нас так тепло здесь встретили, мы также очень рады всем. Конечно, нам хочется посмотреть эту гостеприимную страну, но это будет возможно только после соревнований. Сейчас мы сосредоточены только на них», - призналась Дроздова.

Соревнования Игр СНГ по настольному теннису проходят в Габале и завершатся 29 сентября.