Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Российский тренер: В Азербайджане живем шикарно

16:22

Чемпионка Игр стран СНГ в командном турнире по настольному теннису россиянка Екатерина Дроздова очень довольна приемом в Габале. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

«Нас так тепло здесь встретили, мы также очень рады всем. Конечно, нам хочется посмотреть эту гостеприимную страну, но это будет возможно только после соревнований. Сейчас мы сосредоточены только на них», - призналась Дроздова.

Соревнования Игр СНГ по настольному теннису проходят в Габале и завершатся 29 сентября.

«Встретили нас хорошо, живем в шикарном отеле, питание замечательное. Никаких проблем с транспортом, нас вовремя доставляют из гостиницы до арены и обратно. Персонал в гостинице и на спортивных аренах очень приветливый. Нам все очень нравится», - рассказал ТАСС Юрий Рыжов, тренер мужской сборной России по настольному теннису, также победившей в субботу на Играх стран СНГ.

