Лукашенко предупреждает: Будет «мгновенный прилет»

17:12 1470

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя идею сбивать российские беспилотники и самолеты над территорией НАТО, заявил, что «ответ прилетит мгновенно».

В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину президент Беларуси заявил, что «болтать можно и в публичное пространство любые аферы запускать. А когда дойдет до дела — вот вы потом увидите, что они собьют и как. Допустим, в Беловежскую пущу я часто летаю. Это совсем на границе с Польшей. Они что, вертолет президента собьют или там какой-то военный вертолет сопровождения? Так ответ же прилетит мгновенно».

По его словам, в альянсе «пугают», что в случае атаки на страну блока «они будут защищаться и чуть ли не на нас нападать»: «А мы что, будем, извините меня, сопли жевать? Поэтому это такое смелое заявление».

«То, что они заявили «будут сбивать», ну пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом там собьют что-то российское. Ну нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать, как в России говорят, на все деньги», — сказал Лукашенко, добавив, что Беларуси это не надо.

«А вообще, чего они нас будут сбивать? Слушайте, когда к ним полетели не то девять, не то 12 беспилотников, которые мы не смогли сбить на территории Беларуси, мы им сообщили: ребята, смотрите. А если бы не сообщили? Их даже удивило, что мы им сообщили. И что, за это будут наши самолеты и вертолеты сбивать или российские?» — задался вопросом Лукашенко.

«Так действовать нельзя. Соседи так не работают», — заключил он.

На этой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов сбить российский истребитель, вторгшийся в воздушное пространство блока, в случае необходимости. Президент США Дональд Трамп также ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что натовские страны должны сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства. Позднее Рютте пояснил, что сбивать следует только при прямой угрозе гражданам и военным, а в остальных случаях достаточно сопровождать самолеты.

