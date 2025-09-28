USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Новость дня
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Трамп надеется на «что-то великое» на Ближнем Востоке

17:42 375

У Соединенных Штатов появился шанс достичь чего-то великого на Ближнем Востоке, надеется президент США Дональд Трамп.

«У нас появился реальный шанс на величие на Ближнем Востоке. Все впервые готовы к кое-чему особенному, — написал глава государства в Truth Social. — Мы доведем это до конца».

29 сентября в Вашингтоне должны пройти переговоры американского президента с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее Трамп не раз выражал уверенность в том, что вскоре может быть заключена сделка об урегулировании конфликта в секторе Газа, предусматривающая освобождение заложников, удерживаемых движением ХАМАС.

На новом стадионе в Гяндже начинается церемония открытия Игр СНГ
На новом стадионе в Гяндже начинается церемония открытия Игр СНГ обновлено 18:39
18:39 4283
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
16:46 1773
НАТО учится у Украины
НАТО учится у Украины
18:41 117
Судьбоносные выборы в Молдове: Санду обратилась к нации
Судьбоносные выборы в Молдове: Санду обратилась к нации обновлено 17:26
17:26 6643
В трех областях Украины продвинулись россияне
В трех областях Украины продвинулись россияне
16:57 1192
Черный лебедь молдавских выборов
Черный лебедь молдавских выборов главная тема
14:14 3468
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины разбираем с Александром Мусиенко
08:56 6546
Российский тренер: В Азербайджане живем шикарно
Российский тренер: В Азербайджане живем шикарно
16:22 2856
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить»
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить» обновлено 15:26
15:26 2944
Си ставит Трампу условие
Си ставит Трампу условие
15:00 2700
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании фото, обновлено 14:20
14:20 2205

ЭТО ВАЖНО

На новом стадионе в Гяндже начинается церемония открытия Игр СНГ
На новом стадионе в Гяндже начинается церемония открытия Игр СНГ обновлено 18:39
18:39 4283
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
16:46 1773
НАТО учится у Украины
НАТО учится у Украины
18:41 117
Судьбоносные выборы в Молдове: Санду обратилась к нации
Судьбоносные выборы в Молдове: Санду обратилась к нации обновлено 17:26
17:26 6643
В трех областях Украины продвинулись россияне
В трех областях Украины продвинулись россияне
16:57 1192
Черный лебедь молдавских выборов
Черный лебедь молдавских выборов главная тема
14:14 3468
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины разбираем с Александром Мусиенко
08:56 6546
Российский тренер: В Азербайджане живем шикарно
Российский тренер: В Азербайджане живем шикарно
16:22 2856
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить»
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить» обновлено 15:26
15:26 2944
Си ставит Трампу условие
Си ставит Трампу условие
15:00 2700
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании фото, обновлено 14:20
14:20 2205
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться