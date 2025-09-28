Трамп надеется на «что-то великое» на Ближнем Востоке

У Соединенных Штатов появился шанс достичь чего-то великого на Ближнем Востоке, надеется президент США Дональд Трамп.

«У нас появился реальный шанс на величие на Ближнем Востоке. Все впервые готовы к кое-чему особенному, — написал глава государства в Truth Social. — Мы доведем это до конца».

29 сентября в Вашингтоне должны пройти переговоры американского президента с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее Трамп не раз выражал уверенность в том, что вскоре может быть заключена сделка об урегулировании конфликта в секторе Газа, предусматривающая освобождение заложников, удерживаемых движением ХАМАС.