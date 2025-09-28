В Китае открылся самый высокий мост в мире

В Китае открыли мост, высота которого составляет 625 метров, это почти в девять раз выше моста «Золотые Ворота» в американском Сан-Франциско, передает агентство «Синьхуа».
Самый высокий в мире мост расположен в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Отмечается, что это позволит сократить время в пути через ущелье Хуацзян с двух часов до двух минут.
Мост возвышается над рекой Бэйпаньцзян в горной местности Гуйчжоу, длина главного пролета составляет 1 420 метров, говорится в публикации агентства.
«Новый мост, который значительно улучшит региональную взаимосвязанность, является знаковым проектом, демонстрирующим инновационный потенциал Китая», - сказал глава провинциального управления транспорта Чжан Инь.
