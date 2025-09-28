USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Новость дня
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

В Китае открылся самый высокий мост в мире

фото; видео
17:52 814

В Китае открыли мост, высота которого составляет 625 метров, это почти в девять раз выше моста «Золотые Ворота» в американском Сан-Франциско, передает агентство «Синьхуа».

Самый высокий в мире мост расположен в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Отмечается, что это позволит сократить время в пути через ущелье Хуацзян с двух часов до двух минут.

Мост возвышается над рекой Бэйпаньцзян в горной местности Гуйчжоу, длина главного пролета составляет 1 420 метров, говорится в публикации агентства.

«Новый мост, который значительно улучшит региональную взаимосвязанность, является знаковым проектом, демонстрирующим инновационный потенциал Китая», - сказал глава провинциального управления транспорта Чжан Инь.

На новом стадионе в Гяндже начинается церемония открытия Игр СНГ
На новом стадионе в Гяндже начинается церемония открытия Игр СНГ обновлено 18:39
18:39 4286
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
16:46 1773
НАТО учится у Украины
НАТО учится у Украины
18:41 117
Судьбоносные выборы в Молдове: Санду обратилась к нации
Судьбоносные выборы в Молдове: Санду обратилась к нации обновлено 17:26
17:26 6645
В трех областях Украины продвинулись россияне
В трех областях Украины продвинулись россияне
16:57 1192
Черный лебедь молдавских выборов
Черный лебедь молдавских выборов главная тема
14:14 3470
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины разбираем с Александром Мусиенко
08:56 6546
Российский тренер: В Азербайджане живем шикарно
Российский тренер: В Азербайджане живем шикарно
16:22 2856
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить»
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить» обновлено 15:26
15:26 2944
Си ставит Трампу условие
Си ставит Трампу условие
15:00 2700
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании фото, обновлено 14:20
14:20 2206

ЭТО ВАЖНО

На новом стадионе в Гяндже начинается церемония открытия Игр СНГ
На новом стадионе в Гяндже начинается церемония открытия Игр СНГ обновлено 18:39
18:39 4286
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
16:46 1773
НАТО учится у Украины
НАТО учится у Украины
18:41 117
Судьбоносные выборы в Молдове: Санду обратилась к нации
Судьбоносные выборы в Молдове: Санду обратилась к нации обновлено 17:26
17:26 6645
В трех областях Украины продвинулись россияне
В трех областях Украины продвинулись россияне
16:57 1192
Черный лебедь молдавских выборов
Черный лебедь молдавских выборов главная тема
14:14 3470
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины разбираем с Александром Мусиенко
08:56 6546
Российский тренер: В Азербайджане живем шикарно
Российский тренер: В Азербайджане живем шикарно
16:22 2856
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить»
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить» обновлено 15:26
15:26 2944
Си ставит Трампу условие
Си ставит Трампу условие
15:00 2700
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании фото, обновлено 14:20
14:20 2206
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться