ХАМАС «потерял связь» с израильскими заложниками

Боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» сообщило, что потеряло связь с двумя удерживаемыми в секторе Газа израильскими заложниками - Омри Мираном (также имеет гражданство Венгрии) и Матаном Ангрестом. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале ХАМАС.

«...Связь с двумя заложниками (Омри Мираном и Матаном Ангрестом) прервана в результате жестоких военных операций и атак в районах Эс-Сабра и Телль-эль-Хава, происходивших в течение последних 48 часов», - отмечается в тексте.

Движение утверждает, что жизни двух израильских заложников под угрозой, и требует от Израиля прекратить удары для их эвакуации.

«Жизни двух пленников находятся в реальной опасности, - подчеркивают «Бригады Иззэддина аль-Кассама». - ЦАХАЛ должен немедленно отступить к югу от улицы №8 и прекратить авианалеты на 24 часа, начиная с 18:00 сегодняшнего дня, до тех пор, пока не будет предпринята попытка их спасения».

Эс-Сабра и Телль-эль-Хава - жилые кварталы, расположенные в южной части города Газа. В последние дни они подвергались интенсивным обстрелам со стороны израильских сил.

По данным израильской стороны, ХАМАС продолжает удерживать в Газе 48 заложников, 20 из которых живы.