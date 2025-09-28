USD 1.7000
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

ХАМАС «потерял связь» с израильскими заложниками

18:03 443

Боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» сообщило, что потеряло связь с двумя удерживаемыми в секторе Газа израильскими заложниками - Омри Мираном (также имеет гражданство Венгрии) и Матаном Ангрестом. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале ХАМАС.

«...Связь с двумя заложниками (Омри Мираном и Матаном Ангрестом) прервана в результате жестоких военных операций и атак в районах Эс-Сабра и Телль-эль-Хава, происходивших в течение последних 48 часов», - отмечается в тексте.

Движение утверждает, что жизни двух израильских заложников под угрозой, и требует от Израиля прекратить удары для их эвакуации.

«Жизни двух пленников находятся в реальной опасности, - подчеркивают «Бригады Иззэддина аль-Кассама». - ЦАХАЛ должен немедленно отступить к югу от улицы №8 и прекратить авианалеты на 24 часа, начиная с 18:00 сегодняшнего дня, до тех пор, пока не будет предпринята попытка их спасения».

Эс-Сабра и Телль-эль-Хава - жилые кварталы, расположенные в южной части города Газа. В последние дни они подвергались интенсивным обстрелам со стороны израильских сил.

По данным израильской стороны, ХАМАС продолжает удерживать в Газе 48 заложников, 20 из которых живы.

На новом стадионе в Гяндже начинается церемония открытия Игр СНГ
На новом стадионе в Гяндже начинается церемония открытия Игр СНГ обновлено 18:39
18:39 4286
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
16:46 1773
НАТО учится у Украины
НАТО учится у Украины
18:41 119
Судьбоносные выборы в Молдове: Санду обратилась к нации
Судьбоносные выборы в Молдове: Санду обратилась к нации обновлено 17:26
17:26 6648
В трех областях Украины продвинулись россияне
В трех областях Украины продвинулись россияне
16:57 1192
Черный лебедь молдавских выборов
Черный лебедь молдавских выборов главная тема
14:14 3470
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины разбираем с Александром Мусиенко
08:56 6547
Российский тренер: В Азербайджане живем шикарно
Российский тренер: В Азербайджане живем шикарно
16:22 2860
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить»
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить» обновлено 15:26
15:26 2944
Си ставит Трампу условие
Си ставит Трампу условие
15:00 2701
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании фото, обновлено 14:20
14:20 2206

