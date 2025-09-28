Дания закрывает свое небо

Дания закрывает воздушное пространство страны с 29 сентября по 3 октября в связи с саммитом ЕС для всех полетов гражданских дронов, сообщило в воскресенье Министерство транспорта страны.

«С понедельника по пятницу мы закроем воздушное пространство Дании для всех полетов гражданских дронов. Таким образом, мы устраняем риск того, что вражеские беспилотники можно спутать с легальными, и наоборот», - сказал министр транспорта Томас Даниэльсен.

Закон об авиации позволяет Минтрансу Дании закрывать все воздушное пространство или его часть для различных видов движения, если это необходимо для общественной безопасности или при наличии особых обстоятельств. Нарушение запрета может повлечь за собой штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Запрет не распространяется на полеты военных дронов, государственную авиацию с дронами, включая полицейские и экстренные операции дронов, а также муниципальные и региональные экстренные операции и операции с дронами, связанные со здравоохранением.

С 22 сентября в небе Дании неоднократно замечали неизвестные беспилотники. Это вынудило временно закрыть несколько аэропортов. В субботу датская полиция заявила, что получила более 500 сообщений о полетах беспилотников, большинство из которых были отклонены как не имеющие отношения к делу. В ночь на воскресенье военные в Дании заметили неопознанные беспилотники над своими объектами.