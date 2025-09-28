USD 1.7000
Дания закрывает свое небо

18:10 443

Дания закрывает воздушное пространство страны с 29 сентября по 3 октября в связи с саммитом ЕС для всех полетов гражданских дронов, сообщило в воскресенье Министерство транспорта страны.

«С понедельника по пятницу мы закроем воздушное пространство Дании для всех полетов гражданских дронов. Таким образом, мы устраняем риск того, что вражеские беспилотники можно спутать с легальными, и наоборот», - сказал министр транспорта Томас Даниэльсен.

Закон об авиации позволяет Минтрансу Дании закрывать все воздушное пространство или его часть для различных видов движения, если это необходимо для общественной безопасности или при наличии особых обстоятельств. Нарушение запрета может повлечь за собой штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Запрет не распространяется на полеты военных дронов, государственную авиацию с дронами, включая полицейские и экстренные операции дронов, а также муниципальные и региональные экстренные операции и операции с дронами, связанные со здравоохранением.

С 22 сентября в небе Дании неоднократно замечали неизвестные беспилотники. Это вынудило временно закрыть несколько аэропортов. В субботу датская полиция заявила, что получила более 500 сообщений о полетах беспилотников, большинство из которых были отклонены как не имеющие отношения к делу. В ночь на воскресенье военные в Дании заметили неопознанные беспилотники над своими объектами.

На новом стадионе в Гяндже начинается церемония открытия Игр СНГ
На новом стадионе в Гяндже начинается церемония открытия Игр СНГ обновлено 18:39
18:39 4286
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
16:46 1773
НАТО учится у Украины
НАТО учится у Украины
18:41 120
Судьбоносные выборы в Молдове: Санду обратилась к нации
Судьбоносные выборы в Молдове: Санду обратилась к нации обновлено 17:26
17:26 6652
В трех областях Украины продвинулись россияне
В трех областях Украины продвинулись россияне
16:57 1192
Черный лебедь молдавских выборов
Черный лебедь молдавских выборов главная тема
14:14 3470
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины разбираем с Александром Мусиенко
08:56 6548
Российский тренер: В Азербайджане живем шикарно
Российский тренер: В Азербайджане живем шикарно
16:22 2860
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить»
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить» обновлено 15:26
15:26 2944
Си ставит Трампу условие
Си ставит Трампу условие
15:00 2702
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании фото, обновлено 14:20
14:20 2206

