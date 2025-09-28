USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

У Азербайджана уже семь медалей на Играх СНГ

обновлено 18:29
Отдел спорта
18:29 215

Седьмую медаль в копилку сборной Азербайджана на домашних Играх СНГ принесли мастера пинг-понга Адиль Ахмедзаде и Онур Гулузаде.

В Габале в финале парного разряда они уступили россиянам Евгению Васикову и Евгению Досову и стали серебряными призерами.

У Азербайджана на данный момент 7 медалей - 4 серебра и 3 бронзы.

*** 18:22

Шестую медаль на Играх СНГ Азербайджану принесли стрелки-стендовики.

В ските в смешанных командных соревнованиях бронзы удостоился дуэт Джамиля Пашаева - Джавид Гасанов. Соревнования по стендовой стрельбе проходят в Габале.

У Азербайджана на данный момент 6 медалей - 3 серебра и 3 бронзы.

Также сегодня в Шеки начался турнир по човгану. Азербайджан в первом матче групповой стадии обыграл Кыргызстан со счетом 4:0. Также в нашей группе выступает команда Кувейта.

В эти минуты в финале соревнований по настольному теннису встречаются пары из Азербайджана и России.

На новом стадионе в Гяндже начинается церемония открытия Игр СНГ
На новом стадионе в Гяндже начинается церемония открытия Игр СНГ обновлено 18:39
18:39 4287
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
16:46 1775
НАТО учится у Украины
НАТО учится у Украины
18:41 121
Судьбоносные выборы в Молдове: Санду обратилась к нации
Судьбоносные выборы в Молдове: Санду обратилась к нации обновлено 17:26
17:26 6655
В трех областях Украины продвинулись россияне
В трех областях Украины продвинулись россияне
16:57 1192
Черный лебедь молдавских выборов
Черный лебедь молдавских выборов главная тема
14:14 3470
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины разбираем с Александром Мусиенко
08:56 6549
Российский тренер: В Азербайджане живем шикарно
Российский тренер: В Азербайджане живем шикарно
16:22 2861
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить»
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить» обновлено 15:26
15:26 2944
Си ставит Трампу условие
Си ставит Трампу условие
15:00 2702
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании фото, обновлено 14:20
14:20 2206

