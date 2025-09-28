У Азербайджана уже семь медалей на Играх СНГ

У Азербайджана на данный момент 7 медалей - 4 серебра и 3 бронзы.

В Габале в финале парного разряда они уступили россиянам Евгению Васикову и Евгению Досову и стали серебряными призерами.

Седьмую медаль в копилку сборной Азербайджана на домашних Играх СНГ принесли мастера пинг-понга Адиль Ахмедзаде и Онур Гулузаде.

В ските в смешанных командных соревнованиях бронзы удостоился дуэт Джамиля Пашаева - Джавид Гасанов. Соревнования по стендовой стрельбе проходят в Габале.

Также сегодня в Шеки начался турнир по човгану. Азербайджан в первом матче групповой стадии обыграл Кыргызстан со счетом 4:0. Также в нашей группе выступает команда Кувейта.

В эти минуты в финале соревнований по настольному теннису встречаются пары из Азербайджана и России.