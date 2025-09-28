Фицо советует «не приказывать» Словакии и Венгрии

USD 1.7000
Никто не должен приказывать Словакии и Венгрии, откуда они могут получать поставки нефти и газа. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо на торжественной церемонии с участием главы правительства Венгрии Виктора Орбана по случаю 130-летия моста через Дунай, соединяющего словацкий город Штурово и венгерский город Эстергом.

«Единственным ответом на эти вызовы и опасности является суверенная политика, - отметил Фицо, видеовыступление которого опубликовано на странице словацкого правительства в Facebook. - Предлагаю [Венгрии] сотрудничество, прежде всего, в вопросах безопасных поставок энергии для наших стран. Никто не должен был бы нам приказывать, откуда мы будем брать нефть и газ. Потому что, согласно международному праву, это суверенная страна, которая принимает решение о своем энергетическом балансе. Я такого же мнения, как и председатель правительства Венгрии, что политическое, идеологическое решение - полностью отрезать Европу от поставок этого топлива из России - нанесет наибольший ущерб не только Словакии и Венгрии, но и серьезно навредит всему Евросоюзу».

Словацкий премьер выразил озабоченность по поводу продолжающейся российско-украинской войны. Братислава и Будапешт, по его словам, настаивают на ее прекращении. «В ЕС, как мне кажется, только два премьера говорят о мире в Украине. И одним из них совершенно точно является Виктор Орбан…» - сказал Фицо.

