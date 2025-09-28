USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Новость дня
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

НАТО учится у Украины

18:41 125

Силы обороны Украины демонстрируют заметный прогресс в результативности своих глубоких ударов по России. В НАТО не только помогают Киеву оружием, но и внимательно изучают украинский опыт, заявил координатор поддержки Украины при НАТО, генерал-майор Майк Келлер, которого цитирует Deutsche Welle.

«Украинцы становятся все лучше в том, чтобы прицельно поражать военные цели и в глубине российской территории. Это вопрос возможностей, а возможности — это персонал, техника и подготовка», — говорит Келлер.

По его словам, военное сотрудничество Украины с НАТО расширяется, и это касается в том числе дальнобойного оружия. При этом Келлер признает, что пользу от такого сотрудничества получает отнюдь не только Киев.

«Мы были бы глупцами, если бы не использовали всю собранную информацию для собственного развития. Если мы не сможем избавить наших солдат от тех испытаний, через которые уже прошли украинцы, то мы как военные руководители не выполним свою миссию», — отметил представитель НАТО.

По его словам, беспилотные технологии — это, конечно, главный объект интереса, но европейцев интересует также и то, как война изменилась в целом. «И мы этому учимся», — добавил Келлер, отметив, что немецкая армия уже начала закупки барражирующих боеприпасов и планирует в ближайшее время начать внедрение новых систем ПВО, предназначенных для борьбы именно с беспилотниками.

Уже два месяца Украина ведет интенсивную кампанию глубоких ударов по российской нефтегазовой отрасли. Последний известный удар — накануне дроны поразили нефтеперекачивающую станцию в Чувашии.

На новом стадионе в Гяндже начинается церемония открытия Игр СНГ
На новом стадионе в Гяндже начинается церемония открытия Игр СНГ обновлено 18:39
18:39 4291
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
16:46 1778
НАТО учится у Украины
НАТО учится у Украины
18:41 126
Судьбоносные выборы в Молдове: Санду обратилась к нации
Судьбоносные выборы в Молдове: Санду обратилась к нации обновлено 17:26
17:26 6662
В трех областях Украины продвинулись россияне
В трех областях Украины продвинулись россияне
16:57 1194
Черный лебедь молдавских выборов
Черный лебедь молдавских выборов главная тема
14:14 3470
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины разбираем с Александром Мусиенко
08:56 6550
Российский тренер: В Азербайджане живем шикарно
Российский тренер: В Азербайджане живем шикарно
16:22 2864
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить»
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить» обновлено 15:26
15:26 2945
Си ставит Трампу условие
Си ставит Трампу условие
15:00 2704
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании фото, обновлено 14:20
14:20 2208

ЭТО ВАЖНО

На новом стадионе в Гяндже начинается церемония открытия Игр СНГ
На новом стадионе в Гяндже начинается церемония открытия Игр СНГ обновлено 18:39
18:39 4291
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
16:46 1778
НАТО учится у Украины
НАТО учится у Украины
18:41 126
Судьбоносные выборы в Молдове: Санду обратилась к нации
Судьбоносные выборы в Молдове: Санду обратилась к нации обновлено 17:26
17:26 6662
В трех областях Украины продвинулись россияне
В трех областях Украины продвинулись россияне
16:57 1194
Черный лебедь молдавских выборов
Черный лебедь молдавских выборов главная тема
14:14 3470
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины разбираем с Александром Мусиенко
08:56 6550
Российский тренер: В Азербайджане живем шикарно
Российский тренер: В Азербайджане живем шикарно
16:22 2864
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить»
ООН восстановила санкции против Ирана. Тегеран пообещал «решительно ответить» обновлено 15:26
15:26 2945
Си ставит Трампу условие
Си ставит Трампу условие
15:00 2704
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании
Игры СНГ: Азербайджан впервые в истории завоевал медали в плавании фото, обновлено 14:20
14:20 2208
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться