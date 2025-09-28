НАТО учится у Украины

Силы обороны Украины демонстрируют заметный прогресс в результативности своих глубоких ударов по России. В НАТО не только помогают Киеву оружием, но и внимательно изучают украинский опыт, заявил координатор поддержки Украины при НАТО, генерал-майор Майк Келлер, которого цитирует Deutsche Welle.

«Украинцы становятся все лучше в том, чтобы прицельно поражать военные цели и в глубине российской территории. Это вопрос возможностей, а возможности — это персонал, техника и подготовка», — говорит Келлер.

По его словам, военное сотрудничество Украины с НАТО расширяется, и это касается в том числе дальнобойного оружия. При этом Келлер признает, что пользу от такого сотрудничества получает отнюдь не только Киев.

«Мы были бы глупцами, если бы не использовали всю собранную информацию для собственного развития. Если мы не сможем избавить наших солдат от тех испытаний, через которые уже прошли украинцы, то мы как военные руководители не выполним свою миссию», — отметил представитель НАТО.

По его словам, беспилотные технологии — это, конечно, главный объект интереса, но европейцев интересует также и то, как война изменилась в целом. «И мы этому учимся», — добавил Келлер, отметив, что немецкая армия уже начала закупки барражирующих боеприпасов и планирует в ближайшее время начать внедрение новых систем ПВО, предназначенных для борьбы именно с беспилотниками.

Уже два месяца Украина ведет интенсивную кампанию глубоких ударов по российской нефтегазовой отрасли. Последний известный удар — накануне дроны поразили нефтеперекачивающую станцию в Чувашии.