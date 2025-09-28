При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС

USD 1.7000
Представительство Европейского союза в Украине получило повреждения в результате массированного российского обстрела в ночь на воскресенье, сообщается в посте в Facebook посла ЕС Катарины Матерновой.

По словам Матерновой, во время российского обстрела были повреждены автомобили на парковке представительства ЕС.

«Все мои коллеги в безопасности, и мы продолжаем свою работу. Киев стоит – и Европейский союз стоит вместе с ним», – написала посол.

Матернова назвала последний массированный обстрел «еще одним напоминанием о том, что Россия намеренно нацеливает свои удары на гражданское население…».

«Ей это не удастся. Украина имеет право жить в мире и безопасности. ЕС будет продолжать поддерживать справедливую войну Украины, предоставлять гуманитарную помощь и помогать восстанавливать то, что было разрушено», – заявила Матернова.

* * * 18:58

Во время российского налета на Киев фрагмент ракеты повредил здание консульского отдела польского посольства в Киеве, подтвердил в воскресенье представитель МИД Польши Павел Вронский. Повреждения незначительны, работа посольства не была приостановлена, подчеркнул он.

В ночь с субботы на воскресенье Россия провела массированную, более чем 12-часовую атаку на столицу Украины, Киев. Российские войска атаковали Украину с использованием роев дронов и ракет.

Как сообщает портал Defence24.com, во время российского налета на Киев осколок ракеты повредил здание консульского отдела польского посольства в Киеве.

"Осколок ракеты повредил крышу, ту самую, которая была отремонтирована после предыдущего нападения такого рода. Потери незначительны, но их оценка еще продолжается", — подтвердил PAP Вронский.

"Никто не пострадал. Работа посольства не была приостановлена", — подчеркнул он.

Предыдущая атака, в ходе которой было повреждено здание консульского отдела польского посольства в Киеве, произошла в начале июля этого года.

В общей сложности в результате массированного обстрела россиян в ночь на 28 сентября по всей Украине ранены более 70 человек, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

