При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС

Представительство Европейского союза в Украине получило повреждения в результате массированного российского обстрела в ночь на воскресенье, сообщается в посте в Facebook посла ЕС Катарины Матерновой.
По словам Матерновой, во время российского обстрела были повреждены автомобили на парковке представительства ЕС.
«Все мои коллеги в безопасности, и мы продолжаем свою работу. Киев стоит – и Европейский союз стоит вместе с ним», – написала посол.
Матернова назвала последний массированный обстрел «еще одним напоминанием о том, что Россия намеренно нацеливает свои удары на гражданское население…».
«Ей это не удастся. Украина имеет право жить в мире и безопасности. ЕС будет продолжать поддерживать справедливую войну Украины, предоставлять гуманитарную помощь и помогать восстанавливать то, что было разрушено», – заявила Матернова.
* * * 18:58
Во время российского налета на Киев фрагмент ракеты повредил здание консульского отдела польского посольства в Киеве, подтвердил в воскресенье представитель МИД Польши Павел Вронский. Повреждения незначительны, работа посольства не была приостановлена, подчеркнул он.
В ночь с субботы на воскресенье Россия провела массированную, более чем 12-часовую атаку на столицу Украины, Киев. Российские войска атаковали Украину с использованием роев дронов и ракет.
Как сообщает портал Defence24.com, во время российского налета на Киев осколок ракеты повредил здание консульского отдела польского посольства в Киеве.
"Осколок ракеты повредил крышу, ту самую, которая была отремонтирована после предыдущего нападения такого рода. Потери незначительны, но их оценка еще продолжается", — подтвердил PAP Вронский.
"Никто не пострадал. Работа посольства не была приостановлена", — подчеркнул он.
Предыдущая атака, в ходе которой было повреждено здание консульского отдела польского посольства в Киеве, произошла в начале июля этого года.
В общей сложности в результате массированного обстрела россиян в ночь на 28 сентября по всей Украине ранены более 70 человек, сообщил глава МВД Игорь Клименко.