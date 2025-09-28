При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС

Представительство Европейского союза в Украине получило повреждения в результате массированного российского обстрела в ночь на воскресенье, сообщается в посте в Facebook посла ЕС Катарины Матерновой.

По словам Матерновой, во время российского обстрела были повреждены автомобили на парковке представительства ЕС.

«Все мои коллеги в безопасности, и мы продолжаем свою работу. Киев стоит – и Европейский союз стоит вместе с ним», – написала посол.

Матернова назвала последний массированный обстрел «еще одним напоминанием о том, что Россия намеренно нацеливает свои удары на гражданское население…».

«Ей это не удастся. Украина имеет право жить в мире и безопасности. ЕС будет продолжать поддерживать справедливую войну Украины, предоставлять гуманитарную помощь и помогать восстанавливать то, что было разрушено», – заявила Матернова.