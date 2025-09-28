USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Новость дня
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...

19:29 1724

Россия отказалась от контактов по Украине как в формате встречи только Москвы и Киева, так и в формате участия в переговорах Вашингтона, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«За последние пару недель россияне отказались участвовать в двусторонних встречах с украинцами, они отказались участвовать в трехсторонних встречах с президентом и другими представителями администрации США, которые могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами», — сообщил он, подчеркнув, что Вашингтон хочет добиться мира и будет продолжать прилагать усилия для этого.

Вэнс призвал Россию «очнуться» и «принять реальность» и сделать шаги к завершению войны.

Вэнс отметил, что россияне продолжают демонстрировать то, что не заинтересованы в мире с Украиной: «Вы спрашиваете, что изменилось? Я думаю, что изменилась реальность на местах, где россияне убивают и теряют много людей, не добиваясь при этом практически никаких результатов».

По словам Вэнса, россияне добились на войне против Украины лишь незначительных успехов, но потеряли огромное число людей. Он подчеркнул, что США стремятся достичь мира, но РФ мешает урегулированию войны.

«Мы по-прежнему привержены миру, но для этого нужны два участника. И, к сожалению, как мы видели в последние несколько недель, россияне отказываются участвовать в любых двусторонних встречах с украинцами…» - заявил вице-президент США.

Кроме того, Вэнс сообщил, что власти США обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk НАТО для передачи Киеву, окончательное решение за Трампом.

На этой неделе Трамп сделал несколько заявлений в отношении войны в Украине: например, он допустил, что при поддержке ЕС и НАТО она сможет вернуться к своим прежним границам; пригрозил России «очень серьезным пакетом пошлин» и назвал ее «бумажным тигром» из-за затягивания «бесцельного» конфликта на три с лишним года.

Вэнс объяснил ужесточение риторики Трампа тем, что Россия «забуксовала» в боевых действиях, а значит, нужно вернуться к переговорам.

Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
21:07 609
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено 20:18
20:18 7399
Громкий арест в Турции
Громкий арест в Турции
20:01 2232
15-минутная тьма в Масазыре
15-минутная тьма в Масазыре ВИДЕО
19:48 1792
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
19:29 1725
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС обновлено 20:40
20:40 1517
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
16:46 2989
НАТО учится у Украины
НАТО учится у Украины
18:41 1379
В трех областях Украины продвинулись россияне
В трех областях Украины продвинулись россияне
16:57 1957
Черный лебедь молдавских выборов
Черный лебедь молдавских выборов главная тема
14:14 4139
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины разбираем с Александром Мусиенко
08:56 7108

ЭТО ВАЖНО

Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
21:07 609
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено 20:18
20:18 7399
Громкий арест в Турции
Громкий арест в Турции
20:01 2232
15-минутная тьма в Масазыре
15-минутная тьма в Масазыре ВИДЕО
19:48 1792
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
19:29 1725
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС обновлено 20:40
20:40 1517
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
16:46 2989
НАТО учится у Украины
НАТО учится у Украины
18:41 1379
В трех областях Украины продвинулись россияне
В трех областях Украины продвинулись россияне
16:57 1957
Черный лебедь молдавских выборов
Черный лебедь молдавских выборов главная тема
14:14 4139
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины разбираем с Александром Мусиенко
08:56 7108
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться