Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...

Россия отказалась от контактов по Украине как в формате встречи только Москвы и Киева, так и в формате участия в переговорах Вашингтона, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«За последние пару недель россияне отказались участвовать в двусторонних встречах с украинцами, они отказались участвовать в трехсторонних встречах с президентом и другими представителями администрации США, которые могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами», — сообщил он, подчеркнув, что Вашингтон хочет добиться мира и будет продолжать прилагать усилия для этого.

Вэнс призвал Россию «очнуться» и «принять реальность» и сделать шаги к завершению войны.

Вэнс отметил, что россияне продолжают демонстрировать то, что не заинтересованы в мире с Украиной: «Вы спрашиваете, что изменилось? Я думаю, что изменилась реальность на местах, где россияне убивают и теряют много людей, не добиваясь при этом практически никаких результатов».

По словам Вэнса, россияне добились на войне против Украины лишь незначительных успехов, но потеряли огромное число людей. Он подчеркнул, что США стремятся достичь мира, но РФ мешает урегулированию войны.

«Мы по-прежнему привержены миру, но для этого нужны два участника. И, к сожалению, как мы видели в последние несколько недель, россияне отказываются участвовать в любых двусторонних встречах с украинцами…» - заявил вице-президент США.

Кроме того, Вэнс сообщил, что власти США обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk НАТО для передачи Киеву, окончательное решение за Трампом.

На этой неделе Трамп сделал несколько заявлений в отношении войны в Украине: например, он допустил, что при поддержке ЕС и НАТО она сможет вернуться к своим прежним границам; пригрозил России «очень серьезным пакетом пошлин» и назвал ее «бумажным тигром» из-за затягивания «бесцельного» конфликта на три с лишним года.

Вэнс объяснил ужесточение риторики Трампа тем, что Россия «забуксовала» в боевых действиях, а значит, нужно вернуться к переговорам.