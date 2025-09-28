Генсек НАТО предрек завершение войны в Украине переговорами

По словам Рютте, президент России Владимир Путин «хочет все, но знает, что это невозможно».

«Любой конфликт заканчивается, хотя и не всегда переговорами. Вторую мировую войну мы выиграли безоговорочно. Холодную войну мы выиграли вместе с Рейганом и Тэтчер. В случае с Украиной, скорее всего, завершится переговорами, но Зеленский должен знать, что его страна защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня», — сказал Рютте.

Генсек подчеркнул, что альянс вступил в эпоху конфронтации, к которой не стремился. «Россия вернула войну в Европу и объединилась с Китаем, Северной Кореей и Ираном, чтобы расширить свои возможности и влияние», — заявил он. Однако, отметил Рютте, история показывает, что «Северная Америка и Европа вместе — выигрышная комбинация».

По его словам, он много раз встречался с Путиным и уверен, что усиление давления на Россию — «единственный способ заставить его сесть за стол переговоров». Рютте и Путин, в частности, встречались в апреле 2013 года в ходе визита последнего в Нидерланды, генсек тогда занимал пост премьер-министра страны.

НАТО продолжит поддерживать Украину как сегодня, так и в будущем, заверил глава альянса. «Соединенные Штаты и союзники работают над гарантиями безопасности, чтобы гарантировать, что, как только наступит мир, он будет прочным», — сказал он.