Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Генсек НАТО предрек завершение войны в Украине переговорами

19:44 739

Война в Украине, скорее всего, завершится переговорами, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пообещав стране защиту после любого мирного соглашения или прекращения огня.

По словам Рютте, президент России Владимир Путин «хочет все, но знает, что это невозможно».

«Любой конфликт заканчивается, хотя и не всегда переговорами. Вторую мировую войну мы выиграли безоговорочно. Холодную войну мы выиграли вместе с Рейганом и Тэтчер. В случае с Украиной, скорее всего, завершится переговорами, но Зеленский должен знать, что его страна защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня», — сказал Рютте.

Генсек подчеркнул, что альянс вступил в эпоху конфронтации, к которой не стремился. «Россия вернула войну в Европу и объединилась с Китаем, Северной Кореей и Ираном, чтобы расширить свои возможности и влияние», — заявил он. Однако, отметил Рютте, история показывает, что «Северная Америка и Европа вместе — выигрышная комбинация».

По его словам, он много раз встречался с Путиным и уверен, что усиление давления на Россию — «единственный способ заставить его сесть за стол переговоров». Рютте и Путин, в частности, встречались в апреле 2013 года в ходе визита последнего в Нидерланды, генсек тогда занимал пост премьер-министра страны.

НАТО продолжит поддерживать Украину как сегодня, так и в будущем, заверил глава альянса. «Соединенные Штаты и союзники работают над гарантиями безопасности, чтобы гарантировать, что, как только наступит мир, он будет прочным», — сказал он.

Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
21:07 612
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено 20:18
20:18 7403
Громкий арест в Турции
Громкий арест в Турции
20:01 2235
15-минутная тьма в Масазыре
15-минутная тьма в Масазыре ВИДЕО
19:48 1796
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
19:29 1727
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС обновлено 20:40
20:40 1517
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
16:46 2990
НАТО учится у Украины
НАТО учится у Украины
18:41 1379
В трех областях Украины продвинулись россияне
В трех областях Украины продвинулись россияне
16:57 1958
Черный лебедь молдавских выборов
Черный лебедь молдавских выборов главная тема
14:14 4140
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины разбираем с Александром Мусиенко
08:56 7108

