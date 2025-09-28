Громкий арест в Турции

Председатель совета директоров Can Holding Кемаль Джан был арестован судом после допроса, ранее его задержала жандармерия Стамбула, сообщают турецкие СМИ.

Ранее жандармерия провела обыски и задержания других руководителей и владельцев Can Holding по обвинениям в создании преступной организации, налоговых преступлениях, мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путем.

В ходе двухнедельного расследования в ряде компаний холдинга были назначены временные управляющие. Среди них — телеканалы Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT, а также образовательные учреждения Doğa Koleji и Bilgi Üniversitesi. Имущество компаний было арестовано и передано в управление Фонда страхования сбережений (TMSF).