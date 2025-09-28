USD 1.7000
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Громкий арест в Турции

20:01 2241

Председатель совета директоров Can Holding Кемаль Джан был арестован судом после допроса, ранее его задержала жандармерия Стамбула, сообщают турецкие СМИ.

Ранее жандармерия провела обыски и задержания других руководителей и владельцев Can Holding по обвинениям в создании преступной организации, налоговых преступлениях, мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путем.

В ходе двухнедельного расследования в ряде компаний холдинга были назначены временные управляющие. Среди них — телеканалы Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT, а также образовательные учреждения Doğa Koleji и Bilgi Üniversitesi. Имущество компаний было арестовано и передано в управление Фонда страхования сбережений (TMSF).

Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
21:07 613
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже
20:18 7408
Громкий арест в Турции
Громкий арест в Турции
20:01 2242
15-минутная тьма в Масазыре
15-минутная тьма в Масазыре
19:48 1799
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
19:29 1728
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС
20:40 1518
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
16:46 2993
НАТО учится у Украины
НАТО учится у Украины
18:41 1381
В трех областях Украины продвинулись россияне
В трех областях Украины продвинулись россияне
16:57 1960
Черный лебедь молдавских выборов
Черный лебедь молдавских выборов
14:14 4143
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины
08:56 7109

