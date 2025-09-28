USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

В Британии опубликовали имена российских офицеров за преступления в Буче

20:25 1033

Британская газета The Sunday Times опубликовала имена 13 российских офицеров, подозреваемых в серьезных военных преступлениях в Буче весной 2022 года.

Информация о восьми именах подтверждена офисом Генпрокурора Украины и официальными уведомлениями о подозрении, выданными Киевом в качестве предварительного шага к возможному официальному преследованию в местных судах и в Международном уголовном суде.

Пять человек были идентифицированы с помощью уведомлений, выписанных на их подчиненных, и перекрестной сверки с общедоступными российскими военными документами. В отношении этих военнослужащих не выдавалось уведомлений о подозрении.

По сведениям газеты, во всех 13 случаях личности были установлены независимыми юристами и следователями с использованием открытых источников информации, данные были подтверждены украинскими спецслужбами.

Как отметила The Sunday Times, под командованием этих 13 офицеров находились более 80 солдат, которые также подозреваются в преступлениях в Буче.

В марте 2022 года в Буче действовали десантники из 234-го гвардейского десантно-штурмового полка, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, а также 35-й и 36-й гвардейских общевойсковых армий.

Буча - небольшой город в Киевской области - был освобожден от российских войск 31 марта 2022 года, через пять недель после начала широкомасштабной войны России против Украины. За пять недель захвата в Буче, по данным властей города, погибли 458 мирных жителей, 419 из них были застрелены или умерли от пыток.

Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
21:07 615
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено 20:18
20:18 7409
Громкий арест в Турции
Громкий арест в Турции
20:01 2244
15-минутная тьма в Масазыре
15-минутная тьма в Масазыре ВИДЕО
19:48 1803
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
19:29 1729
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС обновлено 20:40
20:40 1520
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
16:46 2993
НАТО учится у Украины
НАТО учится у Украины
18:41 1382
В трех областях Украины продвинулись россияне
В трех областях Украины продвинулись россияне
16:57 1960
Черный лебедь молдавских выборов
Черный лебедь молдавских выборов главная тема
14:14 4145
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины разбираем с Александром Мусиенко
08:56 7110

