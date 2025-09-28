В Британии опубликовали имена российских офицеров за преступления в Буче

Британская газета The Sunday Times опубликовала имена 13 российских офицеров, подозреваемых в серьезных военных преступлениях в Буче весной 2022 года.
Информация о восьми именах подтверждена офисом Генпрокурора Украины и официальными уведомлениями о подозрении, выданными Киевом в качестве предварительного шага к возможному официальному преследованию в местных судах и в Международном уголовном суде.
Пять человек были идентифицированы с помощью уведомлений, выписанных на их подчиненных, и перекрестной сверки с общедоступными российскими военными документами. В отношении этих военнослужащих не выдавалось уведомлений о подозрении.
По сведениям газеты, во всех 13 случаях личности были установлены независимыми юристами и следователями с использованием открытых источников информации, данные были подтверждены украинскими спецслужбами.
Как отметила The Sunday Times, под командованием этих 13 офицеров находились более 80 солдат, которые также подозреваются в преступлениях в Буче.
В марте 2022 года в Буче действовали десантники из 234-го гвардейского десантно-штурмового полка, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, а также 35-й и 36-й гвардейских общевойсковых армий.
Буча - небольшой город в Киевской области - был освобожден от российских войск 31 марта 2022 года, через пять недель после начала широкомасштабной войны России против Украины. За пять недель захвата в Буче, по данным властей города, погибли 458 мирных жителей, 419 из них были застрелены или умерли от пыток.