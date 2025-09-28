USD 1.7000
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

Масштабный сбор американских генералов. Трамп лично прибудет

20:56 362

Президент США Дональд Трамп решил отправиться на встречу американских генералов и адмиралов в Куантико (штат Вирджиния), созванную министром обороны Питом Хегсетом, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на документ.

«У нас есть подтверждение из Белого дома, что президент США будет присутствовать на выступлении во вторник», — говорится в нем. Решение Трампа «существенно изменит меры безопасности» на мероприятии, ответственность за ее обеспечение будет возложена на Секретную службу, пишет газета.

На прошлой неделе Хегсет созвал сотни высокопоставленных американских военных и адмиралов на встречу на базе морской пехоты в Вирджинии. Она запланирована на 30 сентября. По данным WP, глава Пентагона приказал командирам прибыть в Куантико, чтобы послушать его выступление о военных стандартах и его видении «воинской этики», но приезд главы Белого дома может изменить эти планы и придать встрече более политизированный тон.

По оценкам издания, расходы на перелет, проживание и доставку военных, некоторые из которых приедут из стран Ближнего Востока, Европы и Индо-Тихоокеанского региона, составят миллионы долларов. Мероприятие также вызвало опасения по поводу безопасности, особенно учитывая, что во вторник заканчивается финансовый год и в случае шатдауна командиры могут оказаться отрезанными от своих подразделений, поясняет газета.

Президент США заявил, что не видит ничего необычного в предстоящей встрече высокопоставленных американских военных. «Я буду там, если это будет необходимо, но почему это так важно? Тот факт, что мы ладим с генералами и адмиралами? Насколько я помню, я президент мира», — сказал глава Белого дома.

Хегсет, пишет WP, обязался сократить офицерский корпус на 20% и с момента вступления в должность уволил около двух десятков офицеров, большая часть из них — женщины-генералы или флаг-офицеры. Министр также рассматривает возможность понижения в звании некоторых генералов с четырех до трех звезд и консолидации боевых командований, представляющих собой крупные региональные штабы, сосредоточенные в таких регионах, как Африка, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, сообщили WP несколько чиновников.

