Масштабный сбор американских генералов. Трамп лично прибудет

«У нас есть подтверждение из Белого дома, что президент США будет присутствовать на выступлении во вторник», — говорится в нем. Решение Трампа «существенно изменит меры безопасности» на мероприятии, ответственность за ее обеспечение будет возложена на Секретную службу, пишет газета.

На прошлой неделе Хегсет созвал сотни высокопоставленных американских военных и адмиралов на встречу на базе морской пехоты в Вирджинии. Она запланирована на 30 сентября. По данным WP, глава Пентагона приказал командирам прибыть в Куантико, чтобы послушать его выступление о военных стандартах и его видении «воинской этики», но приезд главы Белого дома может изменить эти планы и придать встрече более политизированный тон.

По оценкам издания, расходы на перелет, проживание и доставку военных, некоторые из которых приедут из стран Ближнего Востока, Европы и Индо-Тихоокеанского региона, составят миллионы долларов. Мероприятие также вызвало опасения по поводу безопасности, особенно учитывая, что во вторник заканчивается финансовый год и в случае шатдауна командиры могут оказаться отрезанными от своих подразделений, поясняет газета.

Президент США заявил, что не видит ничего необычного в предстоящей встрече высокопоставленных американских военных. «Я буду там, если это будет необходимо, но почему это так важно? Тот факт, что мы ладим с генералами и адмиралами? Насколько я помню, я президент мира», — сказал глава Белого дома.

Хегсет, пишет WP, обязался сократить офицерский корпус на 20% и с момента вступления в должность уволил около двух десятков офицеров, большая часть из них — женщины-генералы или флаг-офицеры. Министр также рассматривает возможность понижения в звании некоторых генералов с четырех до трех звезд и консолидации боевых командований, представляющих собой крупные региональные штабы, сосредоточенные в таких регионах, как Африка, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, сообщили WP несколько чиновников.