USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?
Новость дня
Почему Мамедов скупает активы Ахмедзаде?

У Трампа анонсировали скорое освобождение белорусского правозащитника

20:57 306

Представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул занимается вопросом освобождения нобелевского лауреата, правозащитника Алеся Беляцкого, отбывающего десятилетний срок заключения в белорусской колонии, передает Интерфакс.

«Я уже занимаюсь этим», - написал Коул в соцсетях, комментируя вопрос освобождения Беляцкого, добавив, что ожидается, что это произойдет «очень скоро».

В марте 2023 года создатель и руководитель правозащитного центра «Весна», нобелевский лауреат Алесь Беляцкий был осужден на десять лет лишения свободы. Согласно обвинению, Беляцкий с коллегами руководили «Весной» после ликвидации организации Верховным судом Беларуси в 2003 году, не зарегистрировали центр в качестве налогоплательщика и не подавали документы в налоговую. Правозащитников обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 113 тыс. белорусских рублей (более $37 тыс. в эквиваленте).

В 2022 году Беляцкому совместно с правозащитным центром «Мемориал», а также украинским Центром гражданских свобод была присуждена Нобелевская премия мира.

Джон Коул является представителем президента США, а также доверенным лицом, ближайшим другом Трампа и его личным адвокатом. 11 сентября 2025 года Коул встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко, после чего стало известно об освобождении 52 заключенных, в том числе 14 иностранцев.

Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
21:07 621
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено 20:18
20:18 7413
Громкий арест в Турции
Громкий арест в Турции
20:01 2249
15-минутная тьма в Масазыре
15-минутная тьма в Масазыре ВИДЕО
19:48 1805
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
19:29 1731
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС обновлено 20:40
20:40 1522
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
16:46 2996
НАТО учится у Украины
НАТО учится у Украины
18:41 1382
В трех областях Украины продвинулись россияне
В трех областях Украины продвинулись россияне
16:57 1960
Черный лебедь молдавских выборов
Черный лебедь молдавских выборов главная тема
14:14 4146
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины разбираем с Александром Мусиенко
08:56 7111

ЭТО ВАЖНО

Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
Келлог: для Киева «нет неприкосновенных целей» в России
21:07 621
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже
«Железный кулак» Азербайджана на церемонии открытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено 20:18
20:18 7413
Громкий арест в Турции
Громкий арест в Турции
20:01 2249
15-минутная тьма в Масазыре
15-минутная тьма в Масазыре ВИДЕО
19:48 1805
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
Вэнс: Россияне убивают, теряют много людей, срывают переговоры...
19:29 1731
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС
При обстреле Киева повреждены посольство Польши и представительство ЕС обновлено 20:40
20:40 1522
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
Израиль, Иран и США на грани новой фазы конфликта
16:46 2996
НАТО учится у Украины
НАТО учится у Украины
18:41 1382
В трех областях Украины продвинулись россияне
В трех областях Украины продвинулись россияне
16:57 1960
Черный лебедь молдавских выборов
Черный лебедь молдавских выборов главная тема
14:14 4146
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины
Провал летней кампании России: еще одно контрнаступление Украины разбираем с Александром Мусиенко
08:56 7111
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться