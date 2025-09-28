У Трампа анонсировали скорое освобождение белорусского правозащитника

«Я уже занимаюсь этим», - написал Коул в соцсетях, комментируя вопрос освобождения Беляцкого, добавив, что ожидается, что это произойдет «очень скоро».

В марте 2023 года создатель и руководитель правозащитного центра «Весна», нобелевский лауреат Алесь Беляцкий был осужден на десять лет лишения свободы. Согласно обвинению, Беляцкий с коллегами руководили «Весной» после ликвидации организации Верховным судом Беларуси в 2003 году, не зарегистрировали центр в качестве налогоплательщика и не подавали документы в налоговую. Правозащитников обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 113 тыс. белорусских рублей (более $37 тыс. в эквиваленте).

В 2022 году Беляцкому совместно с правозащитным центром «Мемориал», а также украинским Центром гражданских свобод была присуждена Нобелевская премия мира.

Джон Коул является представителем президента США, а также доверенным лицом, ближайшим другом Трампа и его личным адвокатом. 11 сентября 2025 года Коул встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко, после чего стало известно об освобождении 52 заключенных, в том числе 14 иностранцев.